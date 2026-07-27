Європа входить у зиму з нестачею запасів газу: чого чекати від цін

Зберігання газу, газовий пальник. Фото: Magnific, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Напередодні опалювального сезону на європейському газовому ринку виникла тривожна ситуація. Сховища заповнюються повільніше, імпорт скрапленого газу скорочується, а ціни вже досягли максимуму за останні три з половиною роки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на NV.

За останній тиждень темпи закачування газу в підземні сховища Європи ще більше сповільнилися. Якщо порівнювати з початком сезону накопичення запасів, зараз вони вже більш ніж на чверть нижчі.

Станом на 25 липня європейські сховища були заповнені лише на 55,35%. Це майже на 16 відсоткових пунктів менше, ніж у середньому за останні п'ять років. Причому лише за останній тиждень цей розрив ще збільшився.

Вітрові електростанції частково рятують ситуацію

Підтримати енергосистему Європи зараз допомагають відновлювані джерела енергії. У липні цього року вітрові електростанції забезпечували в середньому 15% усіх потреб у електроенергії. Для порівняння, минулого року цей показник становив 12%.

Читайте також:

Імпорт скрапленого газу падає

Після скорочення постачання трубопровідного газу з Росії Європа активно закуповувала скраплений природний газ. Але цього липня його імпорт також почав зменшуватися — приблизно на 25% порівняно з 2025 роком.

За прогнозами, у липні Європа імпортує близько 6,5 мільйонів тонн скрапленого газу. Це стане найнижчим показником за останні два роки.

Скільки коштує газ

На тлі повільного поповнення запасів ціни стрімко зростають. Так, 24 липня вартість газу на європейському хабі TTF піднялася до 744 доларів за тисячу кубометрів. Для порівняння, середня ціна у червні становила 532 долари. Це найвищий рівень з грудня 2022 року.

В Азії газ теж дорожчає. Вересневі ф'ючерси на азійський індекс СПГ JKM вже піднялися до 785 доларів за тисячу кубометрів.

Що буде з цінами на газ далі

Європа ризикує зіткнутися з новим стрибком цін на газ вже взимку. Якщо перебої з постачанням через Ормузьку протоку збережуться, країнам ЄС доведеться активніше конкурувати за імпортні ресурси, що може підвищити ціни на газ і електроенергію.

За оцінками аналітиків, це додатково вдарить по економіці Європи наприкінці року та може призвести до зростання витрат мешканців і бізнесу на енергоносії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Європа шукає способи зменшити залежність від імпортного газу. Румунія вже наступного року може почати видобуток у Чорному морі на родовищі Neptun Deep, що посилить енергетичну стабільність ЄС та збільшить власні запаси газу.

Також Новини.LIVE писали про світові ціни на нафту. Через загострення ситуації між США та Іраном її вартість зростає. Подальші перебої з постачанням через ключові морські маршрути можуть ще більше підштовхнути ціни вгору, а за несприятливого сценарію вартість Brent може перевищити 110 доларів за барель.