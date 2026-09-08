В Бразилии приостановили крупномасштабную добычу лития: суд указал на экологические риски

Добыча на руднике. Фото: Новини.LIVE

Бразильский суд приостановил добычу на одном из крупных литиевых проектов страны — Grota do Cirilo, которым управляет компания Sigma Mineração, дочерняя структура Sigma Lithium. Причиной стали опасения относительно возможного воздействия рудника на традиционную территорию общины Бау. Ведь предприятие работает непрерывно, проводит взрывные и земляные работы, а сам комплекс расположен в нескольких километрах от территории общины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Суд также обязал природоохранные органы штата Минас-Жерайс не выдавать компании новые экологические разрешения до тех пор, пока ситуация не будет должным образом урегулирована. Отдельно суд обратил внимание на необходимость провести исследование влияния проекта на традиционные афро-бразильские общины, известные как киломболы.

Что известно о руднике Grota do Cirilo

Grota do Cirilo расположен в регионе Минас-Жерайс, который называют "Литиевой долиной Бразилии". Это один из крупнейших в мире действующих проектов по добыче лития из твердых пород. В комплекс входит не только само месторождение, но и завод, где добытое сырье перерабатывается.

Для Sigma Lithium этот проект имеет большое значение. По оценке компании, минеральные ресурсы Grota do Cirilo составляют около 109 миллионов тонн руды с содержанием оксида лития на уровне примерно 1,37–1,4%.

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У компании уже были проблемы с работой рудника

Это не первая ситуация в этом году, когда работа Grota do Cirilo оказывается под вопросом. В июле компания уже была вынуждена приостановить деятельность после того, как местный природоохранный орган запретил реализацию проекта в городах Арасуаи и Итинга. До этого, в конце мая, инспекция выявила нарушения.

Sigma Lithium не согласилась с претензиями и заявила, что не нарушала требований. После заключения соглашения со штатом Минас-Жерайс компания в июле возобновила добычу и производство.

Кто такие киломболы

Киломболы — это традиционные общины бразильцев африканского происхождения. Их история связана с людьми, которые в прошлом сбежали из рабства и создавали собственные поселения. Первые такие общины начали возникать еще в конце XVI века. Сегодня их территории находятся под особой государственной защитой.

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