Азербайджан вчетверо збільшить видобуток газу: куди експортуватимуть нові обсяги

Оператор з видобутку газу під час роботи. Фото: Magnific

Азербайджан готується значно наростити видобуток природного газу в Каспійському морі. Другий етап розробки великого Апшеронського родовища повинен стартувати 2029 року. Після розширення частина палива піде на експорт до Туреччини.

Про це пише Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Видобуток збільшать у кілька разів

Новий етап розробки Апшеронського газоконденсатного родовища схвалили азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR, французька TotalEnergies та XRG — підрозділ Національної нафтової компанії Абу-Дабі ADNOC. Родовище розташоване біля узбережжя Азербайджану в Каспійському морі. Його запаси оцінюють у понад 300 мільярдів кубометрів газу.

Перший етап проєкту запустили 2023 року з потужністю 1,5 мільярда кубометрів на рік. У 2025 році тут видобули вже 1,6 мільярда кубометрів природного газу. Після запуску другого етапу загальний видобуток має зрости до 6 мільярдів кубометрів на рік.

Куди експортуватимуть газ із Каспію

Перший етап Апшеронського проєкту був орієнтований на внутрішній ринок Азербайджану. Розширення відкриє можливість для експорту газу до Туреччини через інфраструктуру, яка з'єднує Азербайджан з європейським ринком.

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У червні турецька державна енергетична компанія Botas уклала 15-річну угоду із SOCAR, TotalEnergies та ADNOC. Вона передбачає постачання до Туреччини 33 мільярдів кубометрів газу з родовища Апшерон протягом 15 років, починаючи з 2029 року.

При цьому у червні та липні Азербайджан став найбільшим постачальником трубопровідного газу до Туреччини. За сім місяців туди експортували 6,5 мільярда кубометрів газу, що на 4% менше, ніж роком раніше. Поставки Газпрому за цей час скоротилися на 10% — до 11,414 мільярда кубометрів, тоді як Іран збільшив їх на 29% — до 5,456 мільярда кубометрів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Малаві може заробити на своїх родовищах рідкісноземельних металів. Компанія Lindian Resources будує інфраструктуру на родовищі Kangankunde та планує запустити виробництво до кінця 2026 року. Надалі видобуток хочуть значно збільшити, а продукцію постачати на міжнародні ринки.

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