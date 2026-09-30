Видобуток рідкісноземельних металів: Lindian Resources запускає масштабний проєкт

Техніка працює у кар’єрі. Фото: pixabay.com

Австралійська Lindian Resources готується до запуску видобутку на родовищі рідкісноземельних металів Kangankunde в Малаві. Компанія вже проводить будівельні роботи й очікує почати виробництво до кінця року. У перспективі проєкт планують масштабувати, а рідкісноземельні елементи можуть стати одним із ключових напрямів розвитку гірничодобувної галузі країни.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Новини.LIVE.

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Видобуток на Kangankunde планують запустити до кінця року

Австралійська Lindian Resources Ltd. перебуває на етапі будівництва інфраструктури на родовищі Kangankunde, розташованому приблизно за 80 кілометрів від Блантайра — одного з найбільших міст Малаві.

За словами генерального директора компанії Зака Комура, виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року. Він зазначив, що розробка родовища могла стартувати раніше, однак компанія зосередилася на підготовці проєкту до масштабного виробництва.

Проєкт має посилити економіку Малаві

Запуск Kangankunde розглядають як можливість для диверсифікації економіки країни, яка значною мірою залежить від сільського господарства. Наразі на аграрний сектор припадає близько 80% експортних доходів Малаві.

Водночас країна має значний потенціал у сфері видобутку корисних копалин.

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Рідкісноземельні елементи вважаються критично важливою сировиною для сучасної промисловості. Їх використовують, зокрема, у виробництві смартфонів, автомобілів та обладнання для центрів обробки даних.

За прогнозами Світового банку, у 2026–2040 роках експорт корисних копалин може принести Малаві до 30 млрд доларів. Очікується, що рідкісноземельні елементи відіграватимуть у цьому напрямі значну роль.

Компанія планує збільшити обсяги виробництва

Lindian Resources розраховує, що після виходу проєкту на заплановані потужності родовище дозволить отримувати близько 500 тисяч тонн монацитового концентрату на рік із рудного тіла.

Початковий план передбачає виробництво близько 20 тисяч тонн концентрату на рік після переробки та очищення. Водночас компанія вже проводить другий етап техніко-економічного обґрунтування, який має визначити можливості подальшого розширення проєкту.

У перспективі виробничі потужності хочуть збільшити з 20 тисяч до 120 тисяч тонн концентрату на рік.

За словами Комура, компанія вже уклала угоди щодо відвантаження продукції. Це має забезпечити можливість постачання видобутих мінералів на міжнародні ринки після запуску виробництва.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що суд зупинив видобуток на одному з найбільших родовищ літію. Причиною стали побоювання щодо можливого впливу рудника на традиційну територію громади. Адже підприємство працює безперервно, проводить вибухові та земляні роботи, а сам комплекс розташований досить близько.

Також Новини.LIVE писали, що українські металургійні комбінати зупиняють виробництво. Цілеспрямовані удари з боку Росії, морська блокада та європейські торговельні обмеження фактично паралізували роботу галузі. Виробництво сталі обвалилося до історичного мінімуму.