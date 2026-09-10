Обстріли та блокада: металургійні комбінати зупиняють виробництво

ГЗК. Фото: УНІАН

Українська металургія опинилася перед обличчям найтяжчої кризи від початку повномасштабного вторгнення. Поєднання цілеспрямованих ракетних атак російської армії по найбільших комбінатах із морською блокадою та європейськими торговельними обмеженнями фактично паралізувало роботу галузі. За підсумками серпня виробництво сталі обвалилося до історичного мінімуму. А непідтверджені надії на швидке відновлення остаточно розвіялися після нових прильотів на початку вересня.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про масштаби збитків та подальші прогнози експертів.

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Масштаби збитків

За даними експертів, у серпні 2026 року металурги виплавили лише 277 тис. тонн сталі. Це на 57,3% менше за показники аналогічного періоду минулого року, та на 39,4% менше за липень 2026. Випуск чавуну впав на 65,6% , а виробництво товарного металопрокату скоротилося на 57,4%. Загалом за вісім місяців падіння у галузі становить від 12,5% до 15,6%.

Головним чинником цього колапсу стали прямі атаки РФ:

"Запоріжсталь" повністю зупинила роботу після російських обстрілів балістичними ракетами 11 та 27 серпня. На підприємстві загинули 7 робітників, ще 21 особу поранено. Атака пошкодила енергетичні, транспортні об'єкти та доменно-коксові потужності. "Каметсталь" у Кам'янському зазнав обстрілу кількома балістичними ракетами в ніч на 5 вересня. Внаслідок удару 5 працівників загинули, 4 — зазнали поранень. А ключові виробничі процеси було повністю зупинено.

Що буде у вересні

Окрім фізичного нищення заводів, вітчизняний гірничо-металургійний комплекс потерпає від фактичної блокади українських морських портів та жорстких торговельних бар'єрів з боку ЄС. Фахівці наголошують, що гірші показники виплавки сталі фіксувалися лише на початку великої війни — у квітні та грудні 2022 року.

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З огляду на те, що у другій половині серпня та на початку вересня остаточно вибули з ладу два найбільші виробники сталі в країні, експерти прогнозують, що вереснева статистика демонструватиме ще більший і катастрофічніший обвал.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на продукти через атаки РФ на логістику та продовольчі склади. Річна інфляція в Україні може зрости внаслідок російських атак по складській інфраструктурі. Як результат, підвищилася собівартість виробництва і зберігання товарів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через російські обстріли низка компаній змінить підхід до постачання продуктів до супермаркетів та торгових центрів. Перебудова логістичних ланцюгів на користь безпеки може призвести до незначного зростання вартості товарів на полицях. Однак жодного дефіциту чи критичного подорожчання в Україні не передбачається.