Обстрелы и блокада: металлургические комбинаты останавливают производство
Украинская металлургия оказалась перед лицом самого тяжелого кризиса с начала полномасштабного вторжения. Сочетание целенаправленных ракетных ударов российской армии по крупнейшим комбинатам с морской блокадой и европейскими торговыми ограничениями фактически парализовало работу отрасли. По итогам августа производство стали обвалилось до исторического минимума. А неподтвержденные надежды на быстрое восстановление окончательно развеялись после новых ударов в начале сентября.
Сайт Новини.LIVE выяснял масштабы убытков и дальнейшие прогнозы экспертов.
Масштабы убытков
По данным экспертов, в августе 2026 года металлурги выплавили всего 277 тыс. тонн стали. Это на 57,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года и на 39,4% меньше, чем в июле 2026 года. Выпуск чугуна упал на 65,6%, а производство товарного металлопроката сократилось на 57,4%. В целом за восемь месяцев падение в отрасли составляет от 12,5% до 15,6%.
Главным фактором этого коллапса стали прямые атаки РФ:
- "Запорожсталь" полностью остановила работу после российских обстрелов баллистическими ракетами 11 и 27 августа. На предприятии погибли 7 рабочих, ещё 21 человек получил ранения. Атака повредила энергетические, транспортные объекты и доменно-коксовые мощности.
- "Каметсталь" в Каменском подвергся обстрелу несколькими баллистическими ракетами в ночь на 5 сентября. В результате удара 5 работников погибли, 4 — получили ранения. А ключевые производственные процессы были полностью остановлены.
Что будет в сентябре
Помимо физического уничтожения заводов, отечественный горно-металлургический комплекс страдает от фактической блокады украинских морских портов и жестких торговых барьеров со стороны ЕС. Эксперты отмечают, что худшие показатели выплавки стали фиксировались лишь в начале большой войны — в апреле и декабре 2022 года.
Учитывая, что во второй половине августа и в начале сентября окончательно вышли из строя два крупнейших производителя стали в стране, эксперты прогнозируют, что сентябрьская статистика продемонстрирует ещё более значительный и катастрофический обвал.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на продукты из-за атак РФ на логистику и продовольственные склады. Годовая инфляция в Украине может вырасти в результате российских атак на складскую инфраструктуру. В результате повысилась себестоимость производства и хранения товаров.
Также Новини.LIVE сообщали, что из-за российских обстрелов ряд компаний изменит подход к поставкам продуктов в супермаркеты и торговые центры. Перестройка логистических цепочек в интересах безопасности может привести к незначительному росту стоимости товаров на полках. Однако никакого дефицита или критического подорожания в Украине не предвидится.