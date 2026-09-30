Добыча редкоземельных металлов: Lindian Resources запускает масштабный проект

Техника работает в карьере. Фото: pixabay.com

Австралийская компания Lindian Resources готовится к запуску добычи на месторождении редкоземельных металлов Kangankunde в Малави. Компания уже ведет строительные работы и планирует начать добычу до конца года. В перспективе проект планируется расширить, а редкоземельные элементы могут стать одним из ключевых направлений развития горнодобывающей отрасли страны.

Об этом сообщает Bloomberg, передают Новини.LIVE.

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Добычу на Kangankunde планируют запустить до конца года

Австралийская Lindian Resources Ltd. находится на этапе строительства инфраструктуры на месторождении Kangankunde, расположенном примерно в 80 километрах от Блантайра — одного из крупнейших городов Малави.

По словам генерального директора компании Зака Комура, добычу планируют начать в конце 2026 года. Он отметил, что разработка месторождения могла начаться раньше, однако компания сосредоточилась на подготовке проекта к масштабной добыче.

Проект должен укрепить экономику Малави

Запуск Kangankunde рассматривается как возможность для диверсификации экономики страны, которая в значительной степени зависит от сельского хозяйства. В настоящее время на аграрный сектор приходится около 80% экспортных доходов Малави.

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В то же время страна обладает значительным потенциалом в сфере добычи полезных ископаемых.

Редкоземельные элементы считаются критически важным сырьем для современной промышленности. Их используют, в частности, в производстве смартфонов, автомобилей и оборудования для центров обработки данных.

По прогнозам Всемирного банка, в 2026–2040 годах экспорт полезных ископаемых может принести Малави до 30 млрд долларов. Ожидается, что редкоземельные элементы будут играть в этом направлении значительную роль.

Компания планирует увеличить объемы производства

Lindian Resources рассчитывает, что после выхода проекта на запланированные мощности месторождение позволит добывать около 500 тысяч тонн монацитового концентрата в год из рудного тела.

Первоначальный план предусматривает производство около 20 тысяч тонн концентрата в год после переработки и очистки. В то же время компания уже проводит второй этап технико-экономического обоснования, который должен определить возможности дальнейшего расширения проекта.

В перспективе производственные мощности планируется увеличить с 20 тысяч до 120 тысяч тонн концентрата в год.

По словам Комура, компания уже заключила соглашения об отгрузке продукции. Это должно обеспечить возможность поставок добытых минералов на международные рынки после запуска производства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что суд приостановил добычу на одном из крупнейших месторождений лития. Причиной стали опасения относительно возможного воздействия рудника на традиционную территорию общины. Ведь предприятие работает непрерывно, проводит взрывные и земляные работы, а сам комплекс расположен достаточно близко.

Также Новини.LIVE писали, что украинские металлургические комбинаты останавливают производство. Целенаправленные удары со стороны России, морская блокада и европейские торговые ограничения фактически парализовали работу отрасли. Производство стали обвалилось до исторического минимума.