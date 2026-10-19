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Головна Економіка Газовидобуток у Чорному морі виходить на новий рівень: що зміниться

Газовидобуток у Чорному морі виходить на новий рівень: що зміниться

Ua ru
19 жовтня 2026 11:35
Видобуток газу суттєво зросте: у Чорному морі запускають новий проєкт
Бурові платформи в Чорному морі. Фото: Reuters

Туреччина розпочала новий етап розвитку власного газовидобутку. Перша плавуча виробнича платформа "Осман Газі" вирушила до родовища Сакар'я в Чорному морі. Вона має подвоїти поточні потужності на другому етапі розробки родовища. До 2027 року країна планує вийти на видобуток 20 млн кубометрів газу на добу, що дасть змогу забезпечувати паливом власного виробництва 8 млн домогосподарств.

Про це повідомила Anadolu Agency, передають Новини.LIVE

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Як працюватиме платформа "Осман Газі" в Чорному морі 

Перша плавуча платформа Туреччини з видобутку природного газу "Осман Газі" в суботу вирушила до родовища Сакар'я в Чорному морі. Згідно із заявою міністра енергетики та природних ресурсів країни Алпарслана Байрактара під час церемонії у Фільосі, що в провінції Зонгулдак на півночі Туреччини, країна переходить до нового етапу розвитку газової галузі. Туреччина не лише шукає та відкриває родовища, а й переробляє газ безпосередньо на шельфі та транспортує його на берег.

Платформа "Осман Газі" працюватиме приблизно за 170 км від узбережжя протягом 20 років. Турецька влада розраховує до кінця 2026 року запалити факельну вежу платформи, використовуючи газ із родовища Сакар'я.

На скільки Туреччина планує збільшити видобуток газу

Як зазначив Байрактар, на родовищі Сакар'я вже видобули 7,23 млрд кубометрів природного газу. Перший етап розробки охоплював 12 свердловин, які забезпечують щоденний видобуток на рівні 9,5 млн кубометрів.

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На другому етапі планують пробурити ще 10 свердловин. Завдяки цьому платформа "Осман Газі" має подвоїти поточні обсяги видобутку. Очікується, що у 2027 році добова потужність сягне 20 млн кубометрів газу. Це дозволить забезпечувати газом власного видобутку 8 млн домогосподарств замість нинішніх 4 млн.

Крім того, Туреччина будує другу плавучу виробничу платформу. Вона має допомогти збільшити видобуток газу в Чорному морі до 45 млн кубометрів на добу у 2028 році. Для цього планують залучити 32 свердловини.

За прогнозом Байрактара, розширення виробництва дасть змогу постачати газ місцевого видобутку приблизно 17 млн домогосподарств. Це становитиме 75% усіх будинків у Туреччині, які мають доступ до природного газу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи достатньо газу для старту опалювального сезону в Україні. Дефіциту ресурсу немає, водночас ситуація може ускладнитися через пошкодження газотранспортної інфраструктури. Саме логістика газу може стати одним із головних викликів узимку.

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Туреччина Чорне море газопостачання газ видобуток
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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