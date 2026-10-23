Газовидобувна станція. Фото: УНІАН

Одна з країн стане експортером блакитного палива. Державна нафтова компанія в Румунії OMV Petrom підтвердила, що перші обсяги природного газу повинні надійти до Національної транспортної системи (NTS) Румунії вже у першій половині наступного року. Запуск проєкту значно посилить регіональну енергетичну безпеку та закріпить стратегічну роль Чорного моря як ключового джерела видобутку газу для європейського ринку.

Про це повідомляє Offshore, передають Новини.LIVE.

Реклама

Поточний стан інфраструктури та буріння свердловин

Після успішного встановлення мілководної видобувної платформи Neptun Alpha та завершення прокладання підводного трубопроводу, проект упевнено перейшов до завершальних стадій реалізації. Як зазначає видання, вже забезпечено буріння 7 із 10 запланованих видобувних свердловин. А морську частину газопроводу вже встановлено компанією Saipem.

Зараз основна увага сфокусована на завершенні буріння решти свердловин, вдосконалення підводної інфраструктури, підключенні офшорних об'єктів до магістральної системи та фінальному будівництві газовимірювальної станції.

Коли почнуть подавати газ

Після того як перші обсяги газу досягнуть точки входу до національної газотранспортної мережі, розпочнеться фаза поетапного нарощування видобутку та тестування операційної ефективності. Вихід на максимум у 140 000 барелів газу прогнозується до кінця вересня 2027 року.

Читайте також:

Експерти оцінюють, що всього можна буде видобувати понад 100 мільярдів кубометрів газу. Це дозволить утримувати плато видобутку протягом майже 10 років.

Проєкт вже на фінальному етапі

Відповідальний за напрямок розвідки та видобутку в OMV Petrom Крістіан Хубаті зазначив, що проєкт вступає у фінальну фазу виконання. За його словами, після завершення монтажу всі системи та об'єкти пройдуть комплексну інспекцію, пусконалагоджувальні роботи та випробування перед офіційним стартом. Головними пріоритетами під час підготовки залишаються безпека та операційна готовність усіх вузлів.

Хто стали інвесторами

Проект Neptun Deep реалізується на паритетних засадах:

OMV Petrom отримали 50% акцій. Вони ж є операторами проєкту;

румунська компанія з видобутку та постачання природного газу Romgaz отримали 50% акцій.

Загальні інвестиції в розробку оцінюються в 4 мільярдів євро. Успішний запуск Neptun Deep не лише перетворить Румунію на найбільшого видобувача газу в ЄС, а й стимулюватиме подальші інвестиції в геологорозвідку Чорноморського регіону.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE повідомляли про газовидобуток в Чорному морі Туреччиною. До 2027 року країна планує вийти на видобуток 20 мільйонів кубометрів газу на добу. Туреччина не лише шукає та відкриває родовища, а й переробляє газ безпосередньо на шельфі та транспортує його на берег.

Також Новини.LIVE розповідали, кому в Україні дозволили видобуток графіту. Стартова ціна становила 8,495 мільйонів гривень. А сам об'єкт розташований у Шепетівському районі Хмельницької області на території Понінківської селищної громади, за 1,5 км на захід від села Буртин.