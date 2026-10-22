Спецобладнання для видобутку. Фото: УНІАН

Державна служба геології та надр України підбила підсумки аукціону з продажу спецдозволу на ділянку Лісова Буртинського родовища, що на Хмельниччині. За право видобувати графіт найближчі 20 років змагалися троє учасників, а фінальна ціна лота сягнула 19 млн грн. Проте ця ділянка має стратегічне значення і саме у Хмельницькій області розгортається конкуренція за надра.

Про це повідомляє NV з посиланням на електронну систему ProZorro, передають Новини.LIVE.

Реклама

Перебіг торгів та учасники аукціону

Стартова ціна становила 8,495 млн грн. Об'єкт розташований у Шепетівському районі Хмельницької області на території Понінківської селищної громади, за 1,5 км на захід від села Буртин. За даними Державного балансу корисних копалин України, станом на 1 січня 2026 року розвідані запаси графітових руд на ділянці Лісова оцінюються у 31,4 млн тонн.

За право розробляти родовище змагалися троє учасників.

ТОВ "Глобал Мінерал Груп" — переможець із пропозицією 19 мільйонів гривень. ТОВ "Солартек Еско" — посіло друге місце з пропозицією 16 мільйонів гривень. ТОВ "Електронні торгівельні технології" — запропонувало стартову ціну 8,495 мільйонів гривень.

Чому на Хмельниччині висока конкуренція

Графіт входить до офіційного переліку корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.

Читайте також:

Поточна угода є частиною послідовного розпродажу родовищ цього регіону:

Сусідня ділянка Майданська. У лютому цього ж року спецдозвіл на сусідню ділянку Майданська Буртинського родовища придбало ТОВ "Солартек Еско" за 31,7 млн грн (бенефіціари через чеський Solartec Holding — громадяни Чехії Матей Ржегак і Лібор Бечічка). Наразі єдиним фактичним видобувачем і виробником графіту в країні залишається група "Заваллівський графіт", яка контролюється австралійською Volt Resources та родиною ексголови Укрзалізниці Михайла Костюка. А у 2018-2019 роках спецдозволи на Зарічну ділянку Заваллівського родовища та Балахівське родовище (ділянка Південна) придбали компанії з групи BGV Group Management Геннадія Буткевича.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про газовидобуток у Чорному морі. Перша плавуча платформа Туреччини з видобутку природного газу "Осман Газі" вирушила до родовища Сакар'я в Чорному морі. Країна не лише шукає та відкриває родовища, а й переробляє газ безпосередньо на шельфі та транспортує його на берег.

Також Новини.LIVE повідомляли, яке родовище може відновити роботу. Йдеться про одне з найбільших родовищ Панами. Його закриття спричинило чималі економічні втрати та серйозним ударом для світового ринку металів.