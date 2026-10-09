Велике родовище міді можуть відкрити після консервації: де відновлять видобуток

Самоскиди перевозять руду. Фото: УНІАН

Одне з найбільших мідних родовищ світу у Панамі може відновити роботу після майже трьох років простою. Його закриття свого часу стало серйозним ударом для світового ринку металів і спричинило серйозні економічні втрати. Тепер панамська влада розглядає можливість повернення до видобутку, щоб заробити кошти на подальше закриття копальні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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У чому необхідність відновлення видобутку міді

Уряд Панами запропонував розпочати переговори щодо можливого перезапуску великого мідного родовища Cobre Panama, яке належить канадській компанії First Quantum Minerals. Копальню закрили у 2023 році після масових протестів. Тоді Верховний суд Панами визнав неконституційним контракт, який дозволяв компанії експлуатувати родовище.

Тепер уряд розглядає варіант, за якого родовище зможе тимчасово відновити роботу, щоб заробити кошти на власне майбутнє закриття. Справа у тому, що повна ліквідація такого великого промислового об'єкта потребуватиме значних витрат, зокрема на відновлення територій та зменшення шкоди довкіллю.

У новій угоді планують передбачити участь держави в моделі управління копальнею. Конкретні умови ще мають визначити на переговорах. Також у компанії First Quantum Minerals заявили, що очікують подальших вказівок від панамської влади та зацікавлені у прозорих і справедливих правилах роботи.

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Які запаси міді має Cobre Panama

Панамське родовище належить до найбільших мідних об'єктів світу. Його запаси оцінюють у понад 3 мільярди тонн руди, яка містить до 0,38% міді. Крім того, на родовищі є золото, срібло та молібден.

До закриття копальня відігравала помітну роль на світовому ринку. У 2022 році тут видобули близько 330 000 тонн міді, що становило приблизно 1,5% світового виробництва цього металу.

Яке родовище може відкритись в Україні

В Україні шукають компанію, яка видобуватиме графіт на Хмельниччині. На аукціон виставили спеціальний дозвіл на розробку ділянки Лісова Буртинського родовища, де залягають мільйони тонн графітової руди. Стартова ціна — майже 8,5 мільйона гривень, а переможець отримає право видобувати корисні копалини протягом 20 років.

Ділянка розташована у Шепетівському районі, за 1,5 км від села Буртин. За даними Державної служби геології та надр, підтверджені запаси становлять 22,843 мільйона тонн графітової руди, з яких 1,507 мільйона тонн — графіт. Крім того, перспективні ресурси оцінюють ще у 8,574 мільйона тонн руди, яка може містити близько 514 тисяч тонн графіту.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в Бразилії зупинили роботу великого літієвого рудника Grota do Cirilo. Суд занепокоївся можливим впливом видобутку на традиційну громаду Бау та заборонив видавати компанії нові екологічні дозволи. Перед відновленням дозвільних процедур потрібно оцінити вплив проєкту на місцеві громади, зокрема афро-бразильські спільноти кіломболи.

Також Новини.LIVE писали, що в Ірані знайшли нове газове родовище Takhteh. Його запаси оцінюють у понад 212 мільярдів кубометрів газу, а економічну цінність — приблизно у 45 мільярдів доларів. Сировина не містить сірководню, що здешевлює її підготовку до використання.