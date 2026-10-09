Крупное месторождение меди могут открыть после консервации: где возобновят добычу

Самосвалы перевозят руду. Фото: УНИАН

Одно из крупнейших медных месторождений мира в Панаме может возобновить работу после почти трехлетнего простоя. Его закрытие в свое время стало серьезным ударом для мирового рынка металлов и привело к значительным экономическим потерям. Теперь панамские власти рассматривают возможность возобновления добычи, чтобы заработать средства на дальнейшее закрытие рудника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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В чем необходимость возобновления добычи меди

Правительство Панамы предложило начать переговоры о возможном возобновлении работы крупного медного месторождения Cobre Panama, принадлежащего канадской компании First Quantum Minerals. Шахту закрыли в 2023 году после массовых протестов. Тогда Верховный суд Панамы признал неконституционным контракт, позволявший компании эксплуатировать месторождение.

Теперь правительство рассматривает вариант, при котором месторождение сможет временно возобновить работу, чтобы заработать средства на собственное будущее закрытие. Дело в том, что полная ликвидация такого крупного промышленного объекта потребует значительных затрат, в частности на восстановление территорий и уменьшение ущерба окружающей среде.

В новом соглашении планируется предусмотреть участие государства в модели управления рудником. Конкретные условия еще предстоит определить в ходе переговоров. Также в компании First Quantum Minerals заявили, что ожидают дальнейших указаний от панамских властей и заинтересованы в прозрачных и справедливых правилах работы.

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Какие запасы меди имеет Cobre Panama

Панамское месторождение входит в число крупнейших медных объектов мира. Его запасы оцениваются в более чем 3 миллиарда тонн руды, содержащей до 0,38% меди. Кроме того, на месторождении есть золото, серебро и молибден.

До закрытия рудник играл заметную роль на мировом рынке. В 2022 году здесь добыли около 330 000 тонн меди, что составляло примерно 1,5% мирового производства этого металла.

Какое месторождение может открыться в Украине

В Украине ищут компанию, которая будет добывать графит в Хмельницкой области. На аукцион выставлено специальное разрешение на разработку участка Лісова Буртынского месторождения, где залегают миллионы тонн графитовой руды. Стартовая цена — почти 8,5 миллиона гривен, а победитель получит право добывать полезные ископаемые в течение 20 лет.

Участок расположен в Шепетовском районе, в 1,5 км от села Буртын. По данным Государственной службы геологии и недр, подтвержденные запасы составляют 22,843 миллиона тонн графитовой руды, из которых 1,507 миллиона тонн — графит. Кроме того, перспективные ресурсы оцениваются еще в 8,574 миллиона тонн руды, которая может содержать около 514 тысяч тонн графита.

Ранее Новини.LIVE писали, почему в Бразилии приостановили работу крупного литиевого рудника Grota do Cirilo. Суд выразил обеспокоенность возможным воздействием добычи на традиционную общину Бау и запретил выдавать компании новые экологические разрешения. Перед возобновлением разрешительных процедур необходимо оценить влияние проекта на местные общины, в частности на афро-бразильские общины киломболы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Иране обнаружили новое газовое месторождение Takhteh. Его запасы оцениваются в более чем 212 миллиардов кубометров газа, а экономическая ценность — примерно в 45 миллиардов долларов. Сырье не содержит сероводорода, что удешевляет его подготовку к использованию.