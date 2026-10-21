Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Протягом вересня та першої половини жовтня 2026 року ціни на яйця в Україні помірно зростали. Однак останнім часом висхідний тренд загальмувався, а вартість затребуваного продукту в супермаркетах почала знижуватися. Звісно, до рівня літа показники не дійшли, але поточна ситуація дозволяє споживачам трохи заощаджувати на курячих яйцях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на фасовані яйця в українських супермаркетах.

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Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває на рівні 81,85 грн станом на середу, 21 жовтня. Індекс споживчих цін склав 114,82% відносно попереднього місяця, тобто продукт подорожчав на 14,82%. Зауважимо, у вересні цей показник порівняно з серпнем становив 121,80%.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж супермаркетів і з'ясували, скільки мінімально споживачі повинні заплатити за звичайну упаковку курячих яєць. Результат виявився таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);

Фора — 54,90 грн;

АТБ — 65,90 грн (зі знижкою — 58,40 грн);

Новус — 65,99 грн;

Метро — 73 грн;

Ашан — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Мінімальна вартість яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Як економити на курячих яйцях

Споживачі в Україні мають змогу заощаджувати кошти, купуючи нефасовані яйця у супермаркетах. Такий продукт доступний не всюди, але ціни приємно дивують порівняно з вартістю звичайної упаковки.

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Наприклад, столове яйце категорії C2 у Варусі коштує 3,49 грн/шт. (знижка 22%), отже десяток обійдеться у 34,90 грн. Різниця у витратах складає 15 грн — за ці гроші вдасться придбати ще чотири яйця додатково. В Ашані продукт коштує 5 грн/шт., у Форі — 4,55 грн/шт., у МегаМаркеті — 6,50 грн/шт.

Раніше Новини.LIVE писали, що супермаркети переписали ціни на продукти. Йдеться про оновлення акційного асортименту і встановлення вигідних знижок на деякі товари. Ми дізналися, що споживачам віддавали набагато дешевше в АТБ і Сільпо.

Також Новини.LIVE розповідали, що українців попередили про чергове зростання цін на продукти харчування. Через оновлення курсу валют і дорожчання логістики виробники будуть компенсувати свої втрати підняттям вартості товарів. Ми дізналися, до чого готуватися найближчим часом.