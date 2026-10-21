Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В течение сентября и первой половины октября 2026 года цены на яйца в Украине умеренно росли. Однако в последнее время восходящий тренд замедлился, а стоимость этого востребованного продукта в супермаркетах начала снижаться. Конечно, до уровня лета показатели не дошли, но текущая ситуация позволяет потребителям немного сэкономить на куриных яйцах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на фасованные яйца в украинских супермаркетах.

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Сколько стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится на уровне 81,85 грн по состоянию на среду, 21 октября. Индекс потребительских цен составил 114,82% по сравнению с предыдущим месяцем, то есть продукт подорожал на 14,82%. Отметим, в сентябре этот показатель по сравнению с августом составлял 121,80%.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму потребители должны заплатить за обычную упаковку куриных яиц. Результат оказался таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);

Фора — 54,90 грн;

АТБ — 65,90 грн (со скидкой — 58,40 грн);

Новус — 65,99 грн;

Метро — 73 грн;

Ашан — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Минимальная стоимость яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Как сэкономить на куриных яйцах

Потребители в Украине могут сэкономить, покупая поштучные яйца в супермаркетах. Такой продукт доступен не везде, но цены приятно удивляют по сравнению со стоимостью обычной упаковки.

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Например, столовое яйцо категории C2 в Варусе стоит 3,49 грн/шт. (скидка 22%), а десяток обойдется в 34,90 грн. Разница в расходах составляет 15 грн — за эти деньги удастся приобрести еще четыре яйца дополнительно. В Ашане продукт стоит 5 грн/шт., в Форе — 4,55 грн/шт., в МегаМаркете — 6,50 грн/шт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что супермаркеты пересмотрели цены на продукты. Речь идет об обновлении акционного ассортимента и установлении выгодных скидок на некоторые товары. Мы узнали, что потребителям предлагали гораздо дешевле в АТБ и Сільпо.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцев предупредили об очередном росте цен на продукты питания. Из-за обновления курса валют и удорожания логистики производители будут компенсировать свои потери повышением стоимости товаров. Мы узнали, к чему следует готовиться в ближайшее время.