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Главная Экономика Цены на яйца держат в напряжении: где найти самые дешевые

Цены на яйца держат в напряжении: где найти самые дешевые

Ua ru
13 октября 2026 14:30
В АТБ объявили скидки на куриные яйца: сколько можно сэкономить
Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут немного сэкономить на покупке яиц, ведь на этой неделе в супермаркетах АТБ действуют акционные предложения на несколько популярных марок. Скидки достигают 12%, а цены за десяток куриных яиц начинаются от 65,90 гривен. При этом стоимость зависит от производителя, категории и упаковки.

Новини.LIVE выясняли, по каким ценам продаются куриные и перепелиные яйца в АТБ по состоянию на 13 октября.

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Сколько стоит десяток яиц

Цены на куриные яйца в украинских торговых сетях не изменились по сравнению с прошлой неделей. По данным портала Минфин, средняя стоимость десятка составляет от 81,85 до 84,25 гривны. В то же время в супермаркетах АТБ можно найти более дешевые предложения.

По состоянию на 13 октября на сайте сети предлагаются следующие цены за 10 штук:

  • "Своя Лінія", I категория — 65,90 гривен;
  • "Це-яйце! Полтавське", I категория — 66,90 гривен;
  • "Ясенсвіт Справжні велетні", высшая категория — 85,30 гривен;
  • "Квочка Домашнє", высшая категория — 87,90 гривен.

Какие яйца продаются по акции

Максимальная скидка составляет 12%. Она действует на яйца "Своя Лінія" высшей категории, которые стоят 68,50 гривен, и "Квочка" первой категории — 68,90 гривен.

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Также дешевле можно приобрести:

  • "Це-яйце! Полтавське" высшей категории — за 71,90 гривны со скидкой 9%;
  • "Ясенсвіт" первой категории — 74,90 гривны со скидкой 6%.

Сколько стоят перепелиные яйца

Помимо куриных, в онлайн-каталоге АТБ представлены перепелиные яйца торговой марки "Перепілка". Упаковка из 20 штук стоит 73,90 гривны.

Какие продукты могут подорожать в Украине

Украинцы могут столкнуться с ростом цен на картофель уже зимой. Из-за летней жары и недостатка дождей часть урожая имеет худшее качество и быстро портится. Поэтому производители стараются продать его как можно быстрее. Если же к зиме останется мало качественных запасов, цены на картофель могут вырасти примерно на 40%.

На подорожание будут влиять и расходы фермеров. Дорожают топливо, перевозки, оплата труда, сортировка и упаковка продукции. Немало денег требуется и на содержание овощехранилищ, где для сохранения урожая постоянно используется электроэнергия. Все эти расходы производители закладывают в конечную цену.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему украинские аграрии могут сократить урожай. По прогнозу представителя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, весной площади посевов могут сократиться более чем на 40% из-за нехватки финансирования. В то же время продукты в магазинах должны остаться, хотя осенью и зимой цены на них могут вырасти на 10–15%.

Также Новини.LIVE писали, как проверить состав импортных продуктов, если на упаковке нет текста на украинском языке. До 1 апреля 2027 года магазины смогут предоставлять эти данные через QR-коды, электронные ценники, сайты или отдельные листки. По окончании переходного периода новые поставки должны соответствовать всем требованиям к украинской маркировке.

АТБ покупки яйца супермаркет цены на продукты
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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