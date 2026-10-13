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Головна Економіка Ціни на яйця тримають у напрузі: де шукати найдешевші

Ціни на яйця тримають у напрузі: де шукати найдешевші

Ua ru
13 жовтня 2026 14:30
В АТБ оголосили знижки на курячі яйця: скільки можна заощадити
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть трохи заощадити на купівлі яєць, адже цього тижня в супермаркетах АТБ діють акційні пропозиції на кілька популярних марок. Знижки сягають 12%, а ціни за десяток курячих яєць стартують від 65,90 гривень. Водночас вартість залежить від виробника, категорії та упаковки.

Новини.LIVE з'ясовували, за якими цінами віддають курячі та перепелині яйця в АТБ станом на 13 жовтня.

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Скільки коштує десяток яєць

Ціни на курячі яйця в українських торговельних мережах не змінилися порівняно з минулим тижнем. За даними порталу Мінфін, середня вартість десятка становить від 81,85 до 84,25 гривні. Водночас у супермаркетах АТБ можна знайти дешевші пропозиції.

Станом на 13 жовтня на сайті мережі пропонують такі ціни за 10 штук:

  • "Своя Лінія", I категорія — 65,90 гривень;
  • "Це-яйце! Полтавське", I категорія — 66,90 гривень;
  • "Ясенсвіт Справжні велетні", вища категорія — 85,30 гривень;
  • "Квочка Домашнє", вища категорія — 87,90 гривень.

Які яйця продають по акції

Найбільша знижка становить 12%. Вона діє на яйця "Своя Лінія" вищої категорії, які коштують 68,50 гривні, та "Квочка" першої категорії — 68,90 гривні.

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Також дешевше можна придбати:

  • "Це-яйце! Полтавське" вищої категорії — за 71,90 гривні зі знижкою 9%;
  • "Ясенсвіт" першої категорії — 74,90 гривні зі знижкою 6%.

Скільки коштують перепелині яйця

Окрім курячих, в онлайн-каталозі АТБ представлені перепелині яйця торгової марки "Перепілка". Упаковка з 20 штук коштує 73,90 гривні.

Які продукти можуть подорожчати в Україні

Українці можуть зіштовхнутися зі зростанням цін на картоплю вже взимку. Через літню спеку та нестачу дощів частина врожаю має гіршу якість і швидко псується. Тому виробники намагаються продати її якнайшвидше. Якщо ж до зими залишиться мало якісних запасів, ціни на картоплю можуть зрости приблизно на 40%.

На подорожчання впливатимуть і витрати фермерів. Дорожчають пальне, перевезення, оплата праці, сортування та пакування продукції. Чимало грошей потрібно й на утримання овочесховищ, де для збереження врожаю постійно використовують електроенергію. Усі ці витрати виробники закладають у кінцеву ціну. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українські аграрії можуть скоротити врожай. За прогнозом представника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, навесні площі посівів можуть зменшитися більш ніж на 40% через нестачу фінансування. Водночас продукти в магазинах мають залишитися, хоча восени та взимку ціни на них можуть зрости на 10–15%.

Також Новини.LIVE писали, як перевірити склад імпортних продуктів, якщо на упаковці немає тексту українською. До 1 квітня 2027 року магазини зможуть надавати ці дані через QR-коди, електронні цінники, сайти або окремі аркуші. Після завершення перехідного періоду нові поставки мають відповідати повним вимогам до українського маркування.

АТБ покупки яйця супермаркет ціни на продукти
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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