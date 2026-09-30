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Головна Економіка Посіви можуть скоротитися на 40%: аграрії попередили про наслідки

Посіви можуть скоротитися на 40%: аграрії попередили про наслідки

Ua ru
30 вересня 2026 14:40
Ексклюзив
Агробізнес на межі дефолту: що буде з посівною та цінами на продукти
Трактор в полі. Фото: Magnific

Українські аграрії можуть зіткнутися з серйозними проблемами вже після нового року, якщо не отримають додаткового фінансування. Частина виробників ризикує закрити підприємства, а площі весняної посівної кампанії можуть суттєво скоротитися. 

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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За його словами, без нового фінансування значна кількість агровиробників буде змушена оголосити дефолт. Це позначиться не лише на роботі самих підприємств, а й на їхній можливості розраховуватися за кредитами, платити податки та орендувати землю.

Що буде з посівною

Нестача грошей, за словами Марчука, може безпосередньо вплинути на площі, які аграрії планують засіяти навесні.

"Ми говоримо про те, що на весняну посівну кампанію у нас буде скорочення посівів більше, ніж на 40%" — заявив він.

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Чи можуть зникнути продукти з магазинів

Водночас Марчук закликає українців не панікувати через можливий дефіцит продуктів. За його словами, Україна виробляє більше аграрної продукції, ніж споживає всередині країни. 

"Продукти не зникнуть, давайте не створювати ажіотаж, тому що насправді ми виробляємо більше, ніж споживаємо" — пояснив експерт.

Водночас українцям варто готуватися до зміни цін в магазинах.

Коли чекати подорожчання

Марчук прогнозує, що восени та взимку вартість продукції може збільшитися на 10–15%. На кінцеву ціну впливатимуть одразу кілька складових.

"Ціноутворення формується не з поля, а вже по інших складових — логістики, енергоносіїв, оплати праці, пакування", — зазначив представник Всеукраїнської аграрної ради.

Раніше Новини.LIVE писали, що ще впливає на вартість базових продуктів. Руйнування складів, а також дорожче пальне підвищують витрати, які зрештою формують ціни в магазинах. Фінансовий аналітик Олексій Кущ пропонує знизити ПДВ на хліб, молоко, яйця, овочі, фрукти, олію та крупи до 5–8%.

Також Новини.LIVE писали про обмеження на продаж окремих продуктів. Через проблеми з логістикою та зростання попиту в магазинах можуть виникати тимчасові перебої з постачанням. Водночас виробничих потужностей достатньо для забезпечення внутрішнього ринку, тому українцям радять тримати звичайний запас продуктів без масових закупівель.

посівна кампанія аграрії ціни на продукты дефолт фінансування
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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