Агробизнес на грани дефолта: что будет с посевной и ценами на продукты

Трактор в поле. Фото: Magnific

Украинские аграрии могут столкнуться с серьезными проблемами уже после нового года, если не получат дополнительного финансирования. Часть производителей рискует закрыть предприятия, а площади весенней посевной кампании могут существенно сократиться.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По его словам, без нового финансирования значительное количество агропроизводителей будет вынуждено объявить дефолт. Это скажется не только на работе самих предприятий, но и на их способности рассчитываться по кредитам, платить налоги и арендовать землю.

Что будет с посевной

Нехватка денег, по словам Марчука, может напрямую повлиять на площади, которые аграрии планируют засеять весной.

"Мы говорим о том, что на весеннюю посевную кампанию у нас сокращение посевов составит более 40%" — заявил он.

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Могут ли исчезнуть продукты из магазинов

В то же время Марчук призывает украинцев не паниковать из-за возможного дефицита продуктов. По его словам, Украина производит больше сельскохозяйственной продукции, чем потребляет внутри страны.

"Продукты не исчезнут, давайте не будем создавать ажиотаж, потому что на самом деле мы производим больше, чем потребляем", — пояснил эксперт.

В то же время украинцам стоит готовиться к изменению цен в магазинах.

Когда ожидать подорожания

Марчук прогнозирует, что осенью и зимой стоимость продукции может увеличиться на 10–15%. На конечную цену будут влиять сразу несколько составляющих.

"Ценообразование формируется не на поле, а уже на основе других составляющих — логистики, энергоносителей, оплаты труда, упаковки", — отметил представитель Всеукраинского аграрного совета.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что еще влияет на стоимость базовых продуктов. Разрушение складов, а также подорожавшее топливо повышают расходы, которые в конечном итоге формируют цены в магазинах. Финансовый аналитик Алексей Кущ предлагает снизить НДС на хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, масло и крупы до 5–8%.

Также Новини.LIVE писали об ограничениях на продажу отдельных продуктов. Из-за проблем с логистикой и роста спроса в магазинах могут возникать временные перебои с поставками. В то же время производственных мощностей достаточно для обеспечения внутреннего рынка, поэтому украинцам рекомендуют держать обычный запас продуктов без массовых закупок.