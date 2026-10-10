Ціни на картоплю в Україні можуть зрости: скільки коштуватиме овоч взимку

Чоловік несе сітку картоплі. Фото: УНІАН

Ціни на картоплю поки що не дають українським покупцям приводу для занепокоєння. Активне збирання врожаю підтримує пропозицію на ринку. Проте нинішня ситуація може виявитися лише тимчасовою. Через складні погодні умови частина картоплі має проблеми з якістю та зберіганням. Тому вже в найближчі місяці пропозиція може скоротитися і суттєво подорожчати.

Чому картопля може подорожчати та до чого варто готуватися споживачам розповідали Agroweek, передають Новини.LIVE.

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Чому ситуація на ринку нестабільна

Активна фаза збирання врожаю зараз наповнює полиці магазинів та супермаркетів, а фермери намагаються швидше продати продукцію.

Поспішність продати якомога швидше картоплі — не лише потреба отримати кошти за врожай. Частина врожаю через несприятливі погодні умови може бути непридатною для тривалого зберігання. Якщо залишити таку продукцію на місяці у сховищах, ризик псування зростатиме.

Нестача опадів вдарили по врожаю

Цьогорічний сезон виявився складним для картоплярів. Тривала літня спека та дефіцит опадів у низці регіонів негативно позначилися як на врожайності, так і на якості бульб. Особливо важливим стає питання продукції, яку можна закласти на тривале зберігання. Якщо частина зібраного врожаю втратить товарну якість або буде реалізована восени, взимку на ринку залишиться менше картоплі, придатної для продажу. Це може стати головним фактором майбутнього зростання цін.

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Коли очікувати подорожчання

Поки фермери активно продають свіжозібрану картоплю, ціни стримує значний обсяг пропозиції. Однак вже після завершення основної хвилі збору ситуація може змінитися. На ринку залишатиметься переважно картопля, яку вдалося якісно зберегти. Якщо таких запасів виявиться недостатньо, продавці будуть змушені підвищувати ціни.

За оцінками спеціалістів, картопля може подорожчати приблизно на 40% порівняно з нинішніми показниками.

Що ще впливає на ріст ціни

На кінцеву ціну овоча впливають не тільки обсяги врожаю.

Виробники та постачальники стикаються зі зростанням витрат на:

паливо та інші енергоресурси;

транспортування;

оплату праці;

сортування продукції;

фасування;

професійне зберігання.

Сучасні овочесховища потребують значних витрат електроенергії для підтримання необхідних умов. Тому що довше продукція перебуває на зберіганні, то більшими можуть бути витрати, які зрештою закладаються у її ціну.

Що це означає для покупців

Зараз ринок отримує значні обсяги свіжої продукції, але після завершення збору врожаю ситуація може змінитися. Якщо прогноз щодо скорочення якісних запасів справдиться, картопля поступово дорожчатиме в міру зменшення пропозиції. Фермери вже враховують ризик зимового дефіциту під час планування реалізації врожаю.

Поєднання складних погодних умов, проблем із довготривалим зберіганням і зростання витрат створює передумови для помітного подорожчання картоплі до кінця поточного сезону та на початку наступного.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, де шукати інформацію про імпортний продукт, якщо він без української етикетки. До наступного року фасовані імпортні продукти можна ввозити і продавати з маркуванням іноземною мовою. Але повна інформація про товар українською має супроводжувати партію на всіх етапах постачання.

Також Новини.LIVE розповідали, з якими проблемами можуть стикнутись українські аграрії вже у 2027 році. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, без нового фінансування значна кількість агровиробників буде змушена оголосити дефолт.