Цены на картофель в Украине могут вырасти: сколько будет стоить этот овощ зимой

Мужчина несет мешок с картошкой. Фото: УНИАН

Цены на картофель пока не дают украинским покупателям повода для беспокойства. Активная уборка урожая поддерживает предложение на рынке. Однако нынешняя ситуация может оказаться лишь временной. Из-за сложных погодных условий часть картофеля имеет проблемы с качеством и хранением. Поэтому уже в ближайшие месяцы предложение может сократиться, а цены — существенно вырасти.

Почему картофель может подорожать и к чему стоит готовиться потребителям рассказывал Agroweek, передають Новини.LIVE.

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Почему ситуация на рынке нестабильна

Активная фаза сбора урожая сейчас наполняет полки магазинов и супермаркетов, а фермеры стараются побыстрее продать продукцию.

Спешка продать картофель как можно быстрее — это не только необходимость получить деньги за урожай. Часть урожая из-за неблагоприятных погодных условий может оказаться непригодной для длительного хранения. Если оставить такую продукцию на месяцы в хранилищах, риск порчи будет расти.

Нехватка осадков ударила по урожаю

Нынешний сезон оказался сложным для картофелеводов. Длительная летняя жара и дефицит осадков в ряде регионов негативно сказались как на урожайности, так и на качестве клубней. Особенно важным становится вопрос о продукции, которую можно заложить на длительное хранение. Если часть собранного урожая утратит товарное качество или будет реализована осенью, зимой на рынке останется меньше картофеля, пригодного для продажи. Это может стать главным фактором будущего роста цен.

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Когда ожидать подорожания

Пока фермеры активно продают свежесобранный картофель, цены сдерживает значительный объем предложения. Однако уже после завершения основной волны сбора ситуация может измениться. На рынке будет оставаться преимущественно картофель, который удалось качественно сохранить. Если таких запасов окажется недостаточно, продавцы будут вынуждены повышать цены.

По оценкам специалистов, картофель может подорожать примерно на 40% по сравнению с нынешними показателями.

Что еще влияет на рост цены

На конечную цену овоща влияют не только объемы урожая.

Производители и поставщики сталкиваются с ростом затрат на:

топливо и другие энергоресурсы;

транспортировку;

оплату труда;

сортировку продукции;

фасовку;

специализированное хранение.

Современные овощехранилища требуют значительных затрат электроэнергии для поддержания необходимых условий. Чем дольше продукция находится на хранении, тем выше могут быть затраты, которые в конечном итоге закладываются в ее цену.

Что это означает для покупателей

Сейчас рынок получает значительные объемы свежей продукции, но после завершения сбора урожая ситуация может измениться. Если прогноз относительно сокращения качественных запасов оправдается, картофель будет постепенно дорожать по мере уменьшения предложения. Фермеры уже учитывают риск зимнего дефицита при планировании реализации урожая.

Сочетание сложных погодных условий, проблем с длительным хранением и роста затрат создает предпосылки для заметного подорожания картофеля к концу текущего сезона и в начале следующего.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, где искать информацию об импортном продукте, если на нем нет украинской этикетки. До следующего года фасованные импортные продукты можно ввозить и продавать с маркировкой на иностранном языке. Но полная информация о товаре на украинском языке должна сопровождать партию на всех этапах поставки.

Также Новини.LIVE рассказывали, с какими проблемами могут столкнуться украинские аграрии уже в 2027 году. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, без нового финансирования значительное количество агропроизводителей будет вынуждено объявить дефолт.