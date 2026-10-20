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Главная Экономика Супермаркеты переписали цены на продукты: что можно забрать намного дешевле

Супермаркеты переписали цены на продукты: что можно забрать намного дешевле

Ua ru
20 октября 2026 17:12
Выгодные скидки на продукты в АТБ и Сільпо: что отдают потребителям вдвое дешевле Новини.LIVE
Продукты в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут следить за акционными предложениями в супермаркетах и покупать продукты со скидками для экономии бюджета. Во многих магазинах цены на популярные потребительские товары значительно снижаются. Например, в АТБ и Сільпо доступны гораздо дешевле сладости, колбасные и мясные изделия, молоко, мороженое, кофе, алкогольные и газированные напитки, снеки и пр.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных продуктах в супермаркетах со скидками до 54%.

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Продукты со скидками в АТБ и Сільпо

Супермаркеты регулярно обновляют акционный ассортимент и предлагают потребителям выгодные цены на продукты питания. Это делается для быстрого освобождения места на полках/складах, минимизации потерь из-за истечения срока годности, мотивации покупателей к активному шопингу и т. д.

Узнать об актуальных скидках можно непосредственно в магазинах, на официальных сайтах сетей и в мобильных приложениях. Мы проанализировали открытые источники и выяснили, какие 10 популярных товаров доступны потребителям значительно дешевле по состоянию на вторник, 20 октября:

  • колбаса — 139 грн вместо 299 грн (-54%, Сільпо);
  • зефир — 79,99 грн вместо 159 грн (-50%, Сільпо);
  • творог — 169 грн вместо 299 грн (-43%, Сільпо);
  • сливки — 84,90 грн вместо 139 грн (-39%, Сільпо);
  • балык — 36,90 грн вместо 57,90 грн (-36%, Сільпо);
  • безалкогольное вино — 154,40 грн вместо 241,70 грн (-35%, АТБ);
  • конфеты — 130,75 грн вместо 203,79 грн (-35%, АТБ);
  • растворимый кофе — 45,30 грн вместо 70,40 грн (-35%, АТБ);
  • черный чай — 53,20 грн вместо 81,90 грн (-35%, АТБ);
  • мороженое — 22,60 грн вместо 33,90 грн (-33%, АТБ).
Супермаркеты переписали цены на продукты: что можно забрать намного дешевле - фото 1
Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Какие продукты больше всего подорожали с 2022 года

Ранее мы рассказывали, какие продукты питания больше всего выросли в цене за период полномасштабной войны в Украине. Первое место в "антирейтинге" заняла сельдь: в 2022 году килограмм стоил в среднем 108,82 грн, тогда как текущая стоимость в супермаркетах достигла 233,51 грн/кг (+114,58%).

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Почти вдвое подорожало сливочное масло — пачка 200 г стоит в 2026 году около 115,10 грн, а четыре года назад продукт продавали примерно за 60,32 грн (+90,82%). На третьем месте оказалась свинина (ошеек) — цена выросла со 176,58 грн/кг до 324,72 грн в среднем (+83,89%).

Также в списке потребительских товаров, которые больше всего подорожали с 2022 года, оказалось куриное филе — 227,90 грн/кг вместо 127,79 грн (+78,34%), десяток яиц — 75,24 грн вместо 43,06 грн (+74,73%) и молоко — 59,69 грн/л вместо 34,41 грн (+73,47%).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие продукты подорожали в Украине за неделю. Значительный рост цен зафиксирован на овощи борщового набора, что объясняется окончанием сезона. Лук, морковь и свекла стоят на 5-9% дороже, а картофель — на 3-6% в зависимости от региона.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцев предупредили об очередном росте стоимости продуктов. Поскольку цены на топливо продолжают повышаться, растут расходы на логистику. Ведь бензин и дизель являются частью себестоимости любых товаров.

продукты АТБ цены на продукты скидки Сильпо
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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