Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут существенно сэкономить на продуктах, отслеживая скидки и акционные предложения в супермаркетах. Еженедельно в официальном интернет-магазине АТБ обновляется ассортимент товаров по выгодным ценам. По состоянию на субботу, 17 октября, снизилась стоимость кофе, сладостей, мороженого, алкогольных напитков, соусов и многого другого.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 популярных продуктах в АТБ, которые отдают потребителям значительно дешевле.

Реклама

Скидки на продукты в АТБ

Учитывая умеренное подорожание товаров в Украине, не помешает узнать, что и когда доступно покупателям со скидкой. В АТБ регулярно проводят распродажи востребованных продуктов питания, дабы стимулировать покупателей.

Ознакомиться с актуальными акционными предложениями можно в интернет-магазине супермаркета, где публикуется информация о снижении цен. В эту субботу, 17 октября, посетители АТБ заберут гораздо дешевле такие популярные потребительские товары:

шоколад — 91,90 грн вместо 196,70 грн (-53%);

молотый кофе — 189,90 грн вместо 384,50 грн (-50%);

мороженое — 18,90 грн вместо 34,90 грн (-45%);

пиво — 56,50 грн вместо 99,60 грн (-43%);

крабовые палочки — 56,50 грн вместо 96,60 грн (-41%);

соус чили — 21,90 грн вместо 36,90 грн (-40%);

пельмени — 112,90 грн вместо 189,90 грн (-40%);

майонез — 59 грн вместо 98,50 грн (-40%);

плавленый сыр — 17,90 грн вместо 28,60 грн (-37%);

колбаса — 58,90 грн вместо 90,90 грн (-35%).

Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Какие продукты могут подорожать в Украине

Экономист Олег Устенко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой, что в ближайшее время некоторые продукты питания могут подорожать. На себестоимость товаров влияют различные факторы, в частности рост курса валют и расходов на топливо.

Читайте также:

Логистика и хранение требуют все больших финансовых вложений, поэтому производителям придется компенсировать убытки повышением цен для конечного потребителя.

"Топливо является частью любой себестоимости, любой продукции", — подчеркнул экономист.

По словам спикера, посетители супермаркетов заметят изменения уже в ближайшее время. Подорожание коснется овощей, фруктов, мяса, куриных яиц, молочных продуктов и других категорий потребительских товаров. Однако рост будет постепенным, без резких скачков.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на яйца в Украине. С наступлением осени продукция начала умеренно дорожать, а средние цены в супермаркетах достигли 80 грн за упаковку. Сэкономить можно на яйцах, продаваемых поштучно, хотя и они дорожают.

Также Новини.LIVE сообщали, что картофель может резко подорожать уже зимой. Причина — недостаток осадков, что сказалось на урожае, а также необходимость быстро распродать остатки продукции. Рост цен может составить около 40% по сравнению с нынешним уровнем.