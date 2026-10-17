Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть суттєво економити на продуктах, відслідковуючи знижки та акційні пропозиції у супермаркетах. Щотижня в офіційному інтернет-магазині АТБ оновлюють асортимент товарів із вигідними цінами. Станом на суботу, 17 жовтня, знизилася вартість кави, солодощів, морозива, алкогольних напоїв, соусів і багато іншого.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 популярних продуктів в АТБ, які віддають споживачам набагато дешевше.

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Знижки на продукти в АТБ

Враховуючи помірне дорожчання товарів в Україні, не завадить дізнатися, що і коли доступно споживачам зі знижкою. В АТБ регулярно проводять розпродажі затребуваних продуктів харчування, аби стимулювати покупців.

Ознайомитися з актуальними акційними пропозиціями можна в інтернет-магазині супермаркету, де публікують інформацію про зниження цін. Цієї суботи, 17 жовтня, відвідувачі АТБ заберуть набагато дешевше такі популярні споживчі товари:

шоколад — 91,90 грн замість 196,70 грн (-53%);

кава мелена — 189,90 грн замість 384,50 грн (-50%);

морозиво — 18,90 грн замість 34,90 грн (-45%);

пиво — 56,50 грн замість 99,60 грн (-43%);

крабові палички — 56,50 грн замість 96,60 грн (-41%);

соус чилі — 21,90 грн замість 36,90 грн (-40%);

пельмені — 112,90 грн замість 189,90 грн (-40%);

майонез — 59 грн замість 98,50 грн (-40%);

сир плавлений — 17,90 грн замість 28,60 грн (-37%);

ковбаса — 58,90 грн замість 90,90 грн (-35%).

Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Які продукти можуть подорожчати в Україні

Економіст Олег Устенко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій, що незабаром деякі продукти харчування можуть вирости в ціні. На собівартість товарів впливають різні фактори, зокрема зростання курсу валют і витрат на пальне.

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Логістика і зберігання вимагають все більше фінансових вкладень, тому виробникам доведеться компенсувати збитки підняттям цін для кінцевого споживача.

"Паливо є частиною будь-якої собівартості, будь-якої продукції", — наголосив економіст.

За словами спікера, відвідувачі супермаркетів помітять зміни вже найближчим часом. Дорожчання зачепить овочі, фрукти, м'ясо, курячі яйця, молочні вироби та інші категорії споживчих товарів. Однак зростання буде поступовим, без різких стрибків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на яйця в Україні. З настанням осіннього періоду продукція почала помірно дорожчати, а середні показники в супермаркетах досягли 80 грн за упаковку. Заощадити можна на поштучних яйцях, хоча і вони зростають у ціні.

Також Новини.LIVE розповідали, що картопля може різко подорожчати вже взимку. Причина — нестача опадів, що вдарило по врожаю, а також потреба швидко розпродати залишки продукції. Показник зростання може становити близько 40% порівняно з нинішнім рівнем.