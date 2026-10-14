Долар і пальне розганяють ціни: які товари в Україні можуть подорожчати найбільше

Продавчиня за продуктовим прилавком на ринку. Фото: Новини.LIVE

Зростання курсу долара та подорожчання пального можуть прискорити зростання цін в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати імпортні товари та фармацевтична продукція, адже девальвація гривні збільшує витрати на закупівлі. Тож держава має сконцентруватися на підтримці найбільш вразливих категорій населення.

Про це розповів економіст Олег Устенко в коментарі журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Чому в Україні можуть подорожчати продукти

Зростання курсу долара та витрат на пальне впливатиме на собівартість товарів, а отже, і на ціни для кінцевих споживачів. За оцінкою Устенка, подорожчання може охопити різні категорії продуктів, зокрема й ті, які виробляють в Україні.

Навіть вітчизняна продукція залежить від логістики. Наприклад, овочі потрібно доставляти від виробників до ринків і супермаркетів. Якщо транспортні витрати збільшуються, це зрештою відображається на вартості товарів на полицях магазинів.

"Паливо є частиною будь-якої собівартості, будь-якої продукції", — наголосив економіст.

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За його словами, прискорене зростання цін може торкнутися й імпортних товарів. Частину імпорту зможуть замінити вітчизняними аналогами, однак це не завжди дозволить зберегти звичний рівень якості життя.

Які товари можуть найбільше подорожчати

Однією з найбільш проблемних категорій економіст назвав фармацевтичну продукцію. На її вартість впливатиме не лише девальвація гривні, а й ситуація з українськими виробниками.

За словами Устенка, частина вітчизняних фармацевтичних підприємств постає перед труднощами у виробництві та зберіганні продукції. Через це Україні може знадобитися збільшувати закупівлі за кордоном.

За таких умов залежність від імпорту посилюватиме вплив валютних коливань на ціни ліків. Це створює додаткові ризики для громадян.

Економіст вважає, що за обмежених бюджетних ресурсів державі потрібно зосередити допомогу на тих, хто найбільше потерпає від зростання вартості життя.

Серед пріоритетних категорій він назвав внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, які живуть на мінімальну пенсію, матерів, які самостійно виховують дітей, а також людей з інвалідністю. На думку Устенка, підтримку цих груп необхідно організовувати невідкладно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на продукти та зарплатами в Україні. Майже за 5 років повномасштабної війни окремі позиції подорожчали майже утричі. Водночас змінювалися також важливі соціальні показники.

Також Новини.LIVE писали, що буде з курсом долара до кінця року. Гривня продовжить поступово знецінюватись, водночас валютний ринок уже адаптувався до такого сценарію. При цьому важливу роль мають відіграти міжнародні резерви Національного банку України.