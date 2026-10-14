Доллар и топливо разгоняют цены: какие товары в Украине могут подорожать больше всего

Продавщица за прилавком с продуктами на рынке. Фото: Новини.LIVE

Рост курса доллара и подорожание топлива могут ускорить рост цен в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать импортные товары и фармацевтическая продукция, ведь девальвация гривны увеличивает расходы на закупки. Поэтому государство должно сосредоточиться на поддержке наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом рассказал экономист Олег Устенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Почему в Украине могут подорожать продукты

Рост курса доллара и расходов на топливо будет влиять на себестоимость товаров, а значит, и на цены для конечных потребителей. По оценке Устенко, подорожание может затронуть различные категории продуктов, в том числе и те, которые производятся в Украине.

Даже отечественная продукция зависит от логистики. Например, овощи нужно доставлять от производителей на рынки и в супермаркеты. Если транспортные расходы увеличиваются, это в конечном итоге отражается на стоимости товаров на полках магазинов.

"Топливо является частью любой себестоимости, любой продукции", — подчеркнул экономист.

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По его словам, ускоренный рост цен может коснуться и импортных товаров. Часть импорта удастся заменить отечественными аналогами, однако это не всегда позволит сохранить привычный уровень качества жизни.

Какие товары могут подорожать больше всего

Одной из наиболее проблемных категорий экономист назвал фармацевтическую продукцию. На ее стоимость будет влиять не только девальвация гривны, но и ситуация с украинскими производителями.

По словам Устенко, часть отечественных фармацевтических предприятий сталкивается с трудностями в производстве и хранении продукции. Из-за этого Украине, возможно, придется увеличивать закупки за рубежом.

В таких условиях зависимость от импорта усилит влияние валютных колебаний на цены на лекарства. Это создает дополнительные риски для граждан.

Экономист считает, что при ограниченных бюджетных ресурсах государству необходимо сосредоточить помощь на тех, кто больше всего страдает от роста стоимости жизни.

Среди приоритетных категорий он назвал внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, живущих на минимальную пенсию, матерей, самостоятельно воспитывающих детей, а также людей с инвалидностью. По мнению Устенко, поддержку этих групп необходимо организовать безотлагательно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на продукты и зарплатами в Украине. За почти 5 лет полномасштабной войны отдельные товары подорожали почти втрое. В то же время менялись и важные социальные показатели.

Также Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара до конца года. Гривна продолжит постепенно обесцениваться, при этом валютный рынок уже адаптировался к такому сценарию. При этом важную роль должны сыграть международные резервы Национального банка Украины.