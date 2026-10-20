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Головна Економіка Супермаркети переписали ціни на продукти: що можна забрати набагато дешевше

Супермаркети переписали ціни на продукти: що можна забрати набагато дешевше

Ua ru
20 жовтня 2026 17:12
Вигідні знижки на продукти в АТБ і Сільпо: що віддають споживачам вдвічі дешевше Новини.LIVE
Продукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть відслідковувати акційні пропозиції в супермаркетах і купувати продукти зі знижками для економії бюджету. В багатьох магазинах вигідно знижують ціни на популярні споживчі товари. Зокрема в АТБ і Сільпо доступні набагато дешевше солодощі, ковбасні та м’ясні вироби, молоко, морозиво, кава, алкогольні та газовані напої, снеки тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 затребуваних продуктів у супермаркетах зі знижками до 54%.

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Продукти зі знижками в АТБ і Сільпо

Супермаркети регулярно оновлюють акційний асортимент і пропонують споживачам вигідні ціни на продукти харчування. Це роблять для швидкого звільнення місця на полицях/складах, мінімізації втрат через закінчення терміну придатності, мотивування покупців до активного шопінгу та ін.

Дізнатися про актуальні знижки можна безпосередньо в магазинах, на офіційних сайтах мереж і в мобільних застосунках. Ми промоніторили відкриті джерела та дізналися, які 10 популярних товарів доступні споживачам набагато дешевше станом на вівторок, 20 жовтня:

  • ковбаса — 139 грн замість 299 грн (-54%, Сільпо);
  • зефір — 79,99 грн замість 159 грн (-50%, Сільпо);
  • сир — 169 грн замість 299 грн (-43%, Сільпо);
  • вершки — 84,90 грн замість 139 грн (-39%, Сільпо);
  • балик — 36,90 грн замість 57,90 грн (-36%, Сільпо);
  • вино безалкогольне — 154,40 грн замість 241,70 грн (-35%, АТБ);
  • цукерки — 130,75 грн замість 203,79 грн (-35%, АТБ);
  • кава розчина — 45,30 грн замість 70,40 грн (-35%, АТБ);
  • чай чорний — 53,20 грн замість 81,90 грн (-35%, АТБ);
  • морозиво — 22,60 грн замість 33,90 грн (-33%, АТБ).
Супермаркети переписали ціни на продукти: що можна забрати набагато дешевше - фото 1
Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Які продукти найбільше подорожчали з 2022 року

Раніше ми розповідали, які продукти харчування найбільше зросли в ціні за період повномасштабної війни в Україні. Перше місце в "антирейтингу" зайняв оселедець: у 2022 році кілограм коштував 108,82 грн у середньому, натомість актуальна вартість у супермаркетах сягнула 233,51 грн/кг (+114,58%).

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Майже наполовину подорожчало вершкове масло — пачка 200 г коштує у 2026 році близько 115,10 грн, а чотири року тому продукт продавали орієнтовно за 60,32 грн (+90,82%). На третьому місці опинилася свинина (ошийок) — ціна виросла з 176,58 грн/кг до 324,72 грн у середньому (+83,89%).

Також у переліку споживчих товарів, які найбільше подорожчали з 2022 року, опинилося філе курки — 227,90 грн/кг замість 127,79 грн (+78,34%), десяток фасованих яєць — 75,24 грн замість 43,06 грн (+74,73%) і молоко — 59,69 грн/л замість 34,41 грн (+73,47%).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які продукти подорожчали в Україні за тиждень. Чимале зростання ціни зафіксували для овочів борщового набору, що пояснюється закінченням сезону. Цибуля, морква та буряк коштують на 5-9% більше, а картопля — на 3-6% залежно від регіону.

Також Новини.LIVE розповідали, що українців попередили про чергове зростання вартості продуктів. Оскільки ціни на пальне продовжують підвищуватися, то збільшуються витрати на логістику. Адже бензин і дизель є частиною собівартості будь-яких товарів.

продукти АТБ ціни на продукти знижки Сільпо
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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