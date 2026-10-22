Специальное оборудование для добычи. Фото: УНИАН

Государственная служба геологии и недр Украины подвела итоги аукциона по продаже специального разрешения на участок "Лесовая" Буртинского месторождения, расположенного в Хмельницкой области. За право добывать графит в течение ближайших 20 лет боролись три участника, а окончательная цена лота достигла 19 млн грн. Однако этот участок имеет стратегическое значение, и именно в Хмельницкой области разворачивается конкуренция за недра.

Об этом сообщает NV со ссылкой на электронную систему ProZorro, передают Новини.LIVE.

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Ход торгов и участники аукциона

Стартовая цена составляла 8,495 млн грн. Объект расположен в Шепетовском районе Хмельницкой области на территории Понинковской поселковой общины, в 1,5 км к западу от села Буртын. По данным Государственного баланса полезных ископаемых Украины, по состоянию на 1 января 2026 года разведанные запасы графитовых руд на участке "Лесовая" оцениваются в 31,4 млн тонн.

За право разрабатывать месторождение боролись три участника.

ООО "Глобал Минерал Групп" — победитель с предложением в 19 миллионов гривен. ООО "Солартек Эско" — заняло второе место с предложением в 16 миллионов гривен. ООО "Электронные торговые технологии" — предложило стартовую цену в 8,495 млн гривен.

Почему в Хмельницкой области высокая конкуренция

Графит входит в официальный перечень полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.

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Текущая сделка является частью последовательной распродажи месторождений этого региона:

Соседний участок Майданская. В феврале этого же года специальное разрешение на соседний участок Майданская Буртинского месторождения приобрело ООО "Солартек Эско" за 31,7 млн грн (бенефициары через чешскую компанию Solartec Holding — граждане Чехии Матей Ржегак и Либор Бечичка). На данный момент единственным фактическим добытчиком и производителем графита в стране остается группа "Завалловский графит", которая контролируется австралийской Volt Resources и семьей экс-главы Укрзализныци Михаила Костюка. А в 2018–2019 годах спецразрешения на Заречный участок Завалловского месторождения и Балаховское месторождение (участок "Южный") приобрели компании из группы BGV Group Management Геннадия Буткевича.

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