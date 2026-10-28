Мужчина считает счет. Фото: Новини.LIVE

Оплачивая коммунальные счета, украинцы имеют полное законное право требовать перерасчета, если услуги предоставляются некачественно или с перебоями. Однако простые жалобы диспетчеру не помогут — юристы советуют четко фиксировать каждый факт нарушения. Но не стоит соглашаться с полной суммой начислений, если услуги были предоставлены некачественно.

Как правильно составить акт-претензию, чтобы коммунальные службы не смогли отказать , рассказывает 24 канал, передают Новини.LIVE.

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Как зафиксировать нарушение

Одного звонка может быть недостаточно, поэтому не стоит ограничиваться только телефонными звонками или устными жалобами в аварийные службы.

Необходимо действовать официально:

Обратиться к поставщику услуги, зарегистрировать своё обращение и потребовать проведения проверки качества. По возможности зафиксировать обстоятельства на фото или видео, сохранить показания измерительных приборов, копии платежных документов и всю имеющуюся переписку.

Все детали нарушения необходимо изложить в письменном акте-претензии, который фактически определяет ваши требования к поставщику услуг. Если представитель компании-исполнителя игнорирует вызов или отказывается подписать документ, закон позволяет оформить акт с участием других потребителей (соседей). Уклонение коммунальщиков от проверки не лишает вас права на правовую защиту.

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В окончательном письменном обращении к исполнителю необходимо четко указать:

период, в течение которого услуги предоставлялись ненадлежащим образом;

конкретные обстоятельства и ссылки на собранные доказательства;

четкое требование произвести перерасчет платы.

Однако самовольно прекращать оплату всех коммунальных услуг не стоит, поскольку это приведет лишь к возникновению задолженности и новым судебным спорам. Гораздо эффективнее документально зафиксировать нарушения и действовать в юридической плоскости.

Что делать, если коммунальные службы игнорируют обращение

Если поставщик услуг не реагирует на вашу претензию в течение 5 дней, необходимо обратиться с официальной жалобой в Госпродпотребслужбу, органы местного самоуправления в пределах их полномочий или непосредственно в суд.

С чем еще стоит ознакомиться

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