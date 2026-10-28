Чоловік рахує платіжку. Фото: Новини.LIVE

Сплачуючи комунальні рахунки, українці мають повне законне право вимагати перерахунку, якщо послуги надаються неякісно чи з перебоями. Проте прості скарги диспетчеру не спрацюють — юристи радять чітко фіксувати кожен факт порушення. Однак не варто погоджуватись із повною сумою нарахувань, якщо послуги були надані неякісно.

Як правильно скласти акт-претензію, щоб комунальні служби не змогли відмовити розповідає 24 канал, передають Новини.LIVE.

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Як зафіксувати порушення

Одного дзвінка може бути недостатньо, тож не варто обмежуватися лише телефонними дзвінками чи усними скаргами до аварійних служб.

Необхідно діяти офіційно:

Звернутись до виконавця послуги, зареєструвати своє звернення та вимагати проведення перевірки якості. За можливості зафіксувати обставини на фото чи відео, зберегти показники вимірювальних приладів, копії платіжних документів та все наявне листування.

Усі деталі порушення необхідно викласти в письмовому акті-претензії, який фактично визначає ваші вимоги до постачальника послуг. Якщо представник компанії-виконавця ігнорує виклик або відмовляється підсувати документ, закон дозволяє оформити акт за участю інших споживачів (сусідів). Ухилення комунальників від перевірки не позбавляє вас права на правовий захист.

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У фінальному письмовому зверненні до виконавця необхідно чітко зазначити:

період, протягом якого послуги надавалися неналежно;

конкретні обставини та посилання на зібрані докази;

чітку вимогу здійснити перерахунок плати.

Однак самовільно припиняти оплату всіх комунальних послуг не варто, оскільки це призведе лише до виникнення заборгованості та нових судових спорів. Набагато ефективніше документально зафіксувати порушення і діяти в юридичній площині.

Що робити, якщо комунальники ігнорують звернення

Якщо виконавець послуг не реагує на вашу претензію протягом 5 днів, необхідно звернутися з офіційною скаргою до Держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень або безпосередньо до суду.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто може отримати знижку від 25% до 100% на оплату комунальних послуг. Через майбутні холоди платіжки українців можуть суттєво зрости. Сума знижки залежить від соціальної норми площі житла та нормативів споживання незалежно від рівня свого доходу.

Також Новини.LIVE повідомляли, як не переплачувати за газ. Клієнти компанії "Нафтогаз" можуть отримати знижку у розмірі 1%. Вона здається не суттєвою, але при активному користуванні може бути досить відчутною.