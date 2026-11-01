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Головна Економіка Тарифи на газ з 1 листопада: скільки платити та хто отримає знижку

Тарифи на газ з 1 листопада: скільки платити та хто отримає знижку

Ua ru
1 листопада 2026 06:22
Тарифи на газ для населення з 1 листопада: скільки платитимуть українці Новини.LIVE
Чоловік тримає в руках платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE

Уряд зафіксував вартість газу для населення на опалювальний сезон 2026-2027 років. Побутові споживачі, які користуються послугами "Нафтогазу", платитимуть за фіксованим тарифом 7,96 грн за кубометр. Однак на ринку газу в Україні діють й інші постачальники, тарифи яких відрізняються. Також українці мають можливості дещо зменшити платіжки за спожите паливо. 

Скільки доведеться платити за газ з 1 листопада, розбиралися Новини.LIVE.

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Тариф та знижка від головного постачальника

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" офіційно сповістила побутових споживачів, що вартість газу у листопаді становитиме 7,96 грн за кубометр. Даний тариф зафіксований на законодавчому рівні та гарантовано зберігатиметься до кінця опалювального сезону — 30 квітня 2027 року. 

Також постачальник надає українцям можливість щомісяця отримувати знижку на спожитий газ у розмірі 1%. Для цього необхідно сплачувати за спожитий газ до 15 числа кожного місяця, використовуючи онлайн-сервіси компанії, наприклад, офіційний сайт "Нафтогазу" або застосунок "Куб". Знижка нараховується автоматично після виконання умов. 

Тарифи від інших постачальників

Згідно з даними проєкту "ГазПравда", в Україні працюють й інші газопостачальні компанії, які пропонують як базові річні тарифи, так і місячні пропозиції для споживачів. Річні тарифи вигідніші й коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Водночас місячні цінові пропозиції можуть бути в рази вищими. Наприклад, "Львівенергозбут" пропонує кубометр газу по 23,80 грн, а ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "Світло газ" — по 26,99 грн за куб.

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Як не переплачувати за газ у листопаді

Побутові споживачі повинні своєчасно передавати показники лічильника газу, щоб нарахування проводилися за фактично спожиті кубометри, а не за середнім значенням. Це вбереже від додаткових сум в рахунках від постачальника. Процедура проводиться щомісяця з 1 по 5 число включно. 

Як передати показники: 

  • через сайт gas.ua;
  • застосунок "Куб";
  • SMS-повідомленням  на номер 4647;
  • чат-боти у Telegram, Viber або Messenger.

Окремо в застосунку "Куб" діє можливість заплатити за спожиті обсяги газу без додаткової комісії. Це також дає можливість заощадити певну кількість коштів. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у листопаді українці отримають неповну субсидію за опалення. ПФУ розрахує допомогу лише за половину жовтня, оскільки опалювальний сезон офіційно почався з 16 числа. Вже у грудні громадянам нарахують повну суму допомоги за листопад. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що вартість житлово-комунальних послуг можна перерахувати. Це стосується випадків, коли вони надаються неякісно або не в повному обсязі. Споживачу потрібно звернутися до виконавця послуги та надати відповідні підтвердження. 

тарифи ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз платіжка
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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