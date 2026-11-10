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Главная Экономика Коммуналка во время блекаутов: за какие услуги можно платить меньше

Коммуналка во время блекаутов: за какие услуги можно платить меньше

Ua ru
10 ноября 2026 06:22
Перерасчет коммуналки во время отключений света и тепла: как уменьшить платежки УНИАН
Женщина оплачивает коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Украинцы могут претендовать на перерасчет стоимости коммуналки во время отключений света и тепла. Это касается случаев, когда услуга предоставлялась частично или ее качество не соответствовало установленным нормам. Например, батареи в течение длительного времени едва теплые, а горячая вода — комнатной температуры. Размер уменьшения платы зависит от вида услуги и степени отклонения от нормативов.

Об этом сообщил адвокат Вадим Чунжин, передают Новини.LIVE.

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Как инициировать перерасчет платежки

Процедура предусматривает несколько обязательных шагов со стороны потребителя. В первую очередь, чтобы подтвердить отсутствие услуг или ненадлежащее качество их предоставления, необходимо составить акт-претензию.

Всего три шага:

  1. Проинформировать поставщика. Написать электронное письмо, позвонить по телефону или подать письменное обращение. Обязательно нужно убедиться, что жалоба была должным образом зарегистрирована, указав ФИО, причину обращения и адрес.
  2. Дождаться представителя. Представитель поставщика услуг должен прибыть по адресу в сроки, определенные договором. После проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах.
  3. Если представитель не пришел — действовать самостоятельно. Потребитель имеет право составить акт самостоятельно, если сотрудник компании не явился или отказался подписать документ. Для этого нужно найти двух свидетелей, например соседей, чтобы они подписали акт.

Насколько можно уменьшить платежки

Чем больше качество услуги отклоняется от установленных норм, тем более ощутимым может быть перерасчет платежки.

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Например, рассмотрим вариант с отоплением квартиры. Согласно правилам, нормативная температура в отапливаемых помещениях составляет 18 °C. Если в помещении прохладнее, применяется коэффициент уменьшения платы:

  • температура ниже на 10% — 0,1;
  • на 11-19 % — 0,2;
  • на 20 % и более — 0,3.

Плата за отопление вообще не должна начисляться, если температура в помещении ниже нормативной более чем на 6 °C.

Что касается горячей воды, то согласно договору ее температура должна составлять от 50 до 75 °C. В случае отклонения от нормы применяются следующие коэффициенты уменьшения:

  • на 5 °C — 0,1;
  • на 6-10 °C — 0,2;
  • на 11-19 °C — 0,3.

Если в договоре указано, что температура горячей воды должна составлять, например, 60 °C, а фактически нет даже 40 °C, то плату следует начислять по тарифам на холодную воду.

Как подтвердить основания для перерасчета

Потребителям рекомендуется фиксировать в письменной форме дни и часы, когда услуга не предоставлялась или ухудшалось ее качество. Кроме того, необходимо хранить акты-претензии, подписанные представителем поставщика или соседями, копии заявлений и обращений до тех пор, пока поставщик услуг не произведет перерасчет платежки.

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коммунальные услуги отопительный сезон водоснабжение отопление Перерасчет
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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