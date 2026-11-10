Жінка в українській армії. Ілюстративне фото

Наявність даних про жінку в реєстрі військовозобов’язаних ще не означає, що її можуть примусово відправити на службу. Українське законодавство розрізняє обов’язок перебувати на військовому обліку та безпосередній призов до армії. Перша поширюється на громадянок із медичною або фармацевтичною освітою, якщо вони відповідають встановленим вимогам. Для жінок з іншими професіями, пов’язаними з військовою справою, реєстрація залишається добровільною.

При цьому виявлення свого імені в додатку "Резерв+" іноді стає несподіванкою навіть для тих, хто ніколи не звертався до ТЦК, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Військово-юридичну газету".

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Кого з українок зобов’язані поставити на облік

Згідно з чинними правилами, обов’язковому військовому обліку підлягають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність і відповідають вимогам щодо віку та стану здоров’я. При цьому не має значення, чи працюють вони за здобутою професією.

Громадянки з іншими спеціальностями, спорідненими з військово-обліковими, можуть зареєструватися добровільно. Сама наявність диплома не означає, що жінка повинна проходити військову службу.

Чому в реєстрі з’являються помилкові відомості

В останні роки виявлялися випадки, коли жінки без медичної освіти виявляли себе в "Оберігу" та отримували відповідний статус у "Резерв+". Міноборони пояснювало подібні ситуації, зокрема, змінами законодавства та помилками під час внесення інформації.

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У попередніх редакціях правил перелік спеціальностей, пов’язаних із військовим обліком жінок, був ширшим. Окремі відомості могли зберегтися в реєстрах після зміни вимог. У таких обставинах громадянкам рекомендують домагатися перевірки даних та виправлення можливої помилки.

Чи може ТЦК призвати жінку без її згоди

Обов’язкова мобілізація жінок українським законодавством не передбачена. Прийняття на військову службу для громадянок можливе на добровільній основі з проходженням необхідних процедур відбору та медичного огляду.

Навіть якщо жінка перебуває на військовому обліку, це не дає підстав автоматично направляти її до армії проти її волі. У серпні 2026 року профільний комітет Верховної Ради також повідомляв, що запровадження обов’язкового призову жінок не готується і не обговорюється.

Як виправити помилковий запис у "Резерв+"

Якщо жінка виявила в додатку відомості, які не відповідають її освіті або обставинам, необхідно звернутися з проханням про перевірку.

Залежно від ситуації можна вжити таких заходів:

скористатися функцією "Виправлення даних онлайн" у "Резерв+";

подати письмову заяву до відповідного ТЦК та СП;

додати документи, що підтверджують відсутність підстав для постановки на облік;

у разі незгоди з рішенням або діями посадових осіб звернутися до суду.

Міноборони раніше повідомляло про перевірки подібних випадків та роботу над усуненням недоліків у системі обліку.

Які обов’язки мають жінки, що перебувають на військовому обліку

Громадянки, які законно перебувають на військовому обліку, повинні дотримуватися встановлених правил і своєчасно оновлювати відомості, що підлягають обліку. Однак реєстрація в реєстрі не є рівнозначною мобілізації та сама по собі не створює обов’язку вирушати на військову службу.

Станом на листопад 2026 року офіційна позиція профільного парламентського комітету залишається незмінною: обов’язковий призов жінок не розглядається. Українки можуть приєднатися до Сил оборони за власним бажанням, а обов’язковий облік стосується насамперед жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які відповідають вимогам закону.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про те, що необхідно зробити громадянам із відстрочкою, щоб не втратити бронювання під час переходу з одного критичного підприємства на інше.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що загрожує українцям за спробу перешкоджання роботі співробітників ТЦК та СП з оповіщення військовозобов’язаних громадян.