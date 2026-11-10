Женщина в украинской армии. Фото иллюстративное

Наличие данных о женщине в реестре военнообязанных еще не означает, что ее могут принудительно отправить на службу. Украинское законодательство разделяет обязанность состоять на воинском учете и непосредственно призыв в армию. Первая распространяется на гражданок с медицинским или фармацевтическим образованием, если они соответствуют установленным требованиям. Для женщин с другими родственными воинским специальностям профессиями регистрация остается добровольной.

При этом обнаружение своего имени в приложении "Резерв+" иногда становится неожиданностью даже для тех, кто никогда не обращался в ТЦК, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Военно-юридическую газету".

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Кого из украинок обязаны поставить на учет

По действующим правилам, обязательному воинскому учету подлежат женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность и отвечающие требованиям по возрасту и состоянию здоровья. При этом не имеет значения, работают ли они по полученной профессии.

Гражданки с другими специальностями, родственными военно-учетным, могут зарегистрироваться добровольно. Само наличие диплома не означает, что женщина должна проходить военную службу.

Почему в реестре появляются ошибочные сведения

В последние годы выявлялись случаи, когда женщины без медицинского образования обнаруживали себя в "Обереге" и получали соответствующий статус в "Резерв+". Минобороны объясняло подобные ситуации в том числе изменениями законодательства и ошибками при внесении информации.

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В прежних редакциях правил перечень специальностей, связанных с воинским учетом женщин, был шире. Отдельные сведения могли сохраниться в реестрах после изменения требований. В подобных обстоятельствах гражданкам рекомендуют добиваться проверки данных и исправления возможной ошибки.

Может ли ТЦК призвать женщину без ее согласия

Обязательная мобилизация женщин украинским законодательством не предусмотрена. Поступление на военную службу для гражданок возможно на добровольной основе с прохождением необходимых процедур отбора и медицинского освидетельствования.

Даже если женщина состоит на воинском учете, это не дает оснований автоматически направлять ее в армию против воли. В августе 2026 года профильный комитет Верховной Рады также сообщал, что введение обязательного призыва женщин не готовится и не обсуждается.

Как исправить ошибочную запись в "Резерв+"

Если женщина обнаружила в приложении сведения, которые не соответствуют ее образованию или обстоятельствам, необходимо обратиться за проверкой.

В зависимости от ситуации можно предпринять следующие шаги:

воспользоваться функцией "Исправление данных онлайн" в "Резерв+";

подать письменное заявление в соответствующий ТЦК и СП;

приложить документы, подтверждающие отсутствие оснований для постановки на учет;

при несогласии с решением или действиями должностных лиц обратиться в суд.

Минобороны ранее сообщало о проверках подобных случаев и работе над устранением недостатков в системе учета.

Какие обязанности есть у женщин на воинском учете

Гражданки, которые законно состоят на воинском учете, должны соблюдать установленные правила и своевременно обновлять сведения, подлежащие учету. Однако регистрация в реестре не равнозначна мобилизации и сама по себе не создает обязанности отправляться на военную службу.

По состоянию на ноябрь 2026 года официальная позиция профильного парламентского комитета остается прежней: обязательный призыв женщин не рассматривается. Украинки могут присоединиться к Силам обороны по собственному желанию, а обязательный учет касается прежде всего женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, отвечающих требованиям закона.

Напомним, Новини.LIVE также писали о том, что необходимо сделать гражданам с отсрочкой, чтобы не потерять бронирование при переходе с одного критического предприятия на другое.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что грозит украинцам за попытку препятствования работе сотрудников ТЦК и СП по оповещению военнообязанных граждан.