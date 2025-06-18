Мягкие пирожки с капустой на быстром тесте из кефира — вкусные даже на следующий день

Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашних пирожков, но нет времени на дрожжевое тесто. Выпечка получается очень мягкой, с тонкой корочкой и большим количеством сочной капустной начинки. Пирожки долго не черствеют и вкусные даже на следующий день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир 2,5% — 250 мл;

сметана — 2 ст. л.;

желток — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

масло — 1 ст. л.;

мука — 400 г.

Для начинки:

молодая капуста — 500 г;

вареные яйца — 2 шт.;

молоко — 40 мл;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л. (или по вкусу);

укроп — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, посолить и добавить сахар. Если капуста не молодая — слегка примять руками. Влить молоко и немного масла, тушить 15 минут на среднем огне. В конце увеличить температуру, чтобы выпарить жидкость. Добавить измельченные яйца и укроп, перемешать.

Тесто на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Кефир и сметану оставить при комнатной температуре. Смешать их с желтком, солью, сахаром и растительным маслом. Часть муки смешать с содой и ввести в смесь. Затем добавить остальную муку и замесить тесто — оно должно быть мягким и немного липким. Смазать его маслом, накрыть и оставить на 30 минут.

Тесто и начинка из капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Поделить тесто на 18 кусочков, сформировать шарики. Каждый раскатать, выложить начинку и защипнуть края. Сформированные пирожки выложить швом вниз на смазанную доску.

Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить пирожки в разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце.

Жареные пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Жареные пирожки на этом тесте получаются мягкими, воздушными, с тонкой корочкой и сочной капустной начинкой.

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