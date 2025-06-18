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Главная Рецепты Быстрое тесто на кефире — сезонная начинка из молодой капусты

Быстрое тесто на кефире — сезонная начинка из молодой капусты

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 15:00
Мягкие пирожки с капустой на быстром тесте из кефира — вкусные даже на следующий день
Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов пирожков и теста

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашних пирожков, но нет времени на дрожжевое тесто. Выпечка получается очень мягкой, с тонкой корочкой и большим количеством сочной капустной начинки. Пирожки долго не черствеют и вкусные даже на следующий день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир 2,5% — 250 мл;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • желток — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • мука — 400 г.

Для начинки:

  • молодая капуста — 500 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • молоко — 40 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л. (или по вкусу);
  • укроп — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, посолить и добавить сахар. Если капуста не молодая — слегка примять руками. Влить молоко и немного масла, тушить 15 минут на среднем огне. В конце увеличить температуру, чтобы выпарить жидкость. Добавить измельченные яйца и укроп, перемешать.

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Тесто на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Кефир и сметану оставить при комнатной температуре. Смешать их с желтком, солью, сахаром и растительным маслом. Часть муки смешать с содой и ввести в смесь. Затем добавить остальную муку и замесить тесто — оно должно быть мягким и немного липким. Смазать его маслом, накрыть и оставить на 30 минут.

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Тесто и начинка из капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Поделить тесто на 18 кусочков, сформировать шарики. Каждый раскатать, выложить начинку и защипнуть края. Сформированные пирожки выложить швом вниз на смазанную доску.

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Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить пирожки в разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце.

смачні смажені пиріжкі та начинка з молодої капусти
Жареные пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Жареные пирожки на этом тесте получаются мягкими, воздушными, с тонкой корочкой и сочной капустной начинкой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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