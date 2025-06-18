Мягкие пирожки с капустой на быстром тесте из кефира — вкусные даже на следующий день

Быстрое тесто на кефире — сезонная начинка из молодой капусты
Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашних пирожков, но нет времени на дрожжевое тесто. Выпечка получается очень мягкой, с тонкой корочкой и большим количеством сочной капустной начинки. Пирожки долго не черствеют и вкусные даже на следующий день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир 2,5% — 250 мл;
- сметана — 2 ст. л.;
- желток — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- масло — 1 ст. л.;
- мука — 400 г.
Для начинки:
- молодая капуста — 500 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- молоко — 40 мл;
- сливочное масло — 30 г;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л. (или по вкусу);
- укроп — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, посолить и добавить сахар. Если капуста не молодая — слегка примять руками. Влить молоко и немного масла, тушить 15 минут на среднем огне. В конце увеличить температуру, чтобы выпарить жидкость. Добавить измельченные яйца и укроп, перемешать.
Кефир и сметану оставить при комнатной температуре. Смешать их с желтком, солью, сахаром и растительным маслом. Часть муки смешать с содой и ввести в смесь. Затем добавить остальную муку и замесить тесто — оно должно быть мягким и немного липким. Смазать его маслом, накрыть и оставить на 30 минут.
Поделить тесто на 18 кусочков, сформировать шарики. Каждый раскатать, выложить начинку и защипнуть края. Сформированные пирожки выложить швом вниз на смазанную доску.
Обжарить пирожки в разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце.
Жареные пирожки на этом тесте получаются мягкими, воздушными, с тонкой корочкой и сочной капустной начинкой.
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