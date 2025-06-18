М’які пиріжки з капустою на швидкому тісті з кефіру — смачні навіть наступного дня

Швидке тісто на кефірі — сезонна начинка з молодої капусти
Цей рецепт — справжня паличка-виручалочка, коли хочеться домашніх пиріжків, але немає часу на дріжджове тісто. Випічка виходить надзвичайно м’якою, з тонкою скоринкою та великою кількістю соковитої капустяної начинки. Пиріжки довго не черствіють і смакують навіть наступного дня.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір 2,5% — 250 мл;
- сметана — 2 ст. л.;
- жовток — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- олія — 1 ст. л.;
- борошно — 400 г.
Для начинки:
- молода капуста — 500 г;
- варені яйця — 2 шт.;
- молоко — 40 мл;
- вершкове масло — 30 г;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л. (або на смак);
- кріп — на смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту, посолити й додати цукор. Якщо капуста не молода — злегка прим’яти руками. Влити молоко й трохи олії, тушкувати 15 хвилин на середньому вогні. Наприкінці збільшити температуру, щоб випарувати рідину. Додати подрібнені яйця й кріп, перемішати.
Кефір і сметану залишити при кімнатній температурі. Змішати їх із жовтком, сіллю, цукром та олією. Частину борошна змішати із содою й ввести до суміші. Потім додати решту борошна та замісити тісто — воно має бути м’яким і трохи липким. Змастити його олією, накрити й залишити на 30 хвилин.
Поділити тісто на 18 шматочків, сформувати кульки. Кожну розкачати, викласти начинку та защипнути краї. Сформовані пиріжки викласти швом донизу на змащену дошку.
Обсмажити пиріжки у розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник.
Смажені пиріжки на цьому тісті виходять м’якими, пухкими, з тонкою скоринкою та соковитою капустяною начинкою.
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