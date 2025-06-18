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Головна Рецепти Швидке тісто на кефірі — сезонна начинка з молодої капусти

Швидке тісто на кефірі — сезонна начинка з молодої капусти

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Дата публікації: 18 червня 2025 15:00
М’які пиріжки з капустою на швидкому тісті з кефіру — смачні навіть наступного дня
Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів пиріжків та тіста

Цей рецепт — справжня паличка-виручалочка, коли хочеться домашніх пиріжків, але немає часу на дріжджове тісто. Випічка виходить надзвичайно м’якою, з тонкою скоринкою та великою кількістю соковитої капустяної начинки. Пиріжки довго не черствіють і смакують навіть наступного дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір 2,5% — 250 мл;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • жовток — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • борошно — 400 г.

Для начинки:

  • молода капуста — 500 г;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • молоко — 40 мл;
  • вершкове масло — 30 г;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л. (або на смак);
  • кріп — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, посолити й додати цукор. Якщо капуста не молода — злегка прим’яти руками. Влити молоко й трохи олії, тушкувати 15 хвилин на середньому вогні. Наприкінці збільшити температуру, щоб випарувати рідину. Додати подрібнені яйця й кріп, перемішати.

швидке м'яке тісто на кефірі та начинка з молодої капусти
Тісто на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Кефір і сметану залишити при кімнатній температурі. Змішати їх із жовтком, сіллю, цукром та олією. Частину борошна змішати із содою й ввести до суміші. Потім додати решту борошна та замісити тісто — воно має бути м’яким і трохи липким. Змастити його олією, накрити й залишити на 30 хвилин.

рецепт пиріжків та начинка з молодої капусти
Тісто та начинка з капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Поділити тісто на 18 шматочків, сформувати кульки. Кожну розкачати, викласти начинку та защипнути краї. Сформовані пиріжки викласти швом донизу на змащену дошку.

смажені пиріжкі та начинка з молодої капусти
Пиріжки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити пиріжки у розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник.

смачні смажені пиріжкі та начинка з молодої капусти
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Смажені пиріжки на цьому тісті виходять м’якими, пухкими, з тонкою скоринкою та соковитою капустяною начинкою.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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