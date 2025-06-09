Пісні пиріжки з капустою до Петрового посту — як у дитинстві, м’які та соковиті

Пісні пиріжки з капустою, як в дитинстві — рецепт вийде у всіх
Ці пиріжки — справжній смак дитинства: м’яке пухке тісто на воді, соковита капустяна начинка з ароматом лаврового листа та паприки. Ідеальний варіант до Петрового посту — просто, смачно і без жодних складників тваринного походження.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Галочка-Кулінарочка.
Вам знадобиться:
- тепла вода — 250 мл.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сухі дріжджі — 7 г (або 20 г свіжих);
- борошно — приблизно 500 г;
- олія — 3 ст. л.
Для начинки:
- білокачанна капуста — 400 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль, перець — на смак;
- паприка — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 3 шт.
Спосіб приготування
У мисці з’єднати теплу воду, дріжджі, цукор і сіль. Перемішати, дати постояти 10 хвилин, поки з’явиться піна. Додати олію, частинами підсипати борошно й замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити в теплому місці на 1 годину.
Для начинки дрібно нарізати капусту, натерти моркву, нарізати цибулю. На сковороді обсмажити цибулю з морквою до м’якості.
Додати капусту, спеції, лавровий лист і тушкувати під кришкою до готовності, періодично помішуючи. Начинка має бути м’якою, але не мокрою. Остудити.
Тісто обім’яти, розділити на порції, розкачати кружечки.
Викласти начинку, зліпити пиріжки. Викладати на деко, змащене олією або застелене пергаментом. Дати постояти 10–15 хвилин.
Випікати у розігрітій до 180 °С духовці приблизно 20–25 хвилин до золотистості.
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