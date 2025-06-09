Пісні пиріжки з капустою до Петрового посту — як у дитинстві, м’які та соковиті

Пиріжки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Ці пиріжки — справжній смак дитинства: м’яке пухке тісто на воді, соковита капустяна начинка з ароматом лаврового листа та паприки. Ідеальний варіант до Петрового посту — просто, смачно і без жодних складників тваринного походження.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галочка-Кулінарочка.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

тепла вода — 250 мл.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сухі дріжджі — 7 г (або 20 г свіжих);

борошно — приблизно 500 г;

олія — 3 ст. л.

Для начинки:

білокачанна капуста — 400 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль, перець — на смак;

паприка — 1 ч. л.;

лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати теплу воду, дріжджі, цукор і сіль. Перемішати, дати постояти 10 хвилин, поки з’явиться піна. Додати олію, частинами підсипати борошно й замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити в теплому місці на 1 годину.

Дріжджі та вода. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Для начинки дрібно нарізати капусту, натерти моркву, нарізати цибулю. На сковороді обсмажити цибулю з морквою до м’якості.

Тісто для пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Додати капусту, спеції, лавровий лист і тушкувати під кришкою до готовності, періодично помішуючи. Начинка має бути м’якою, але не мокрою. Остудити.

Капуста та морква. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Тісто обім’яти, розділити на порції, розкачати кружечки.

Тісто та начинка. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Викласти начинку, зліпити пиріжки. Викладати на деко, змащене олією або застелене пергаментом. Дати постояти 10–15 хвилин.

Смажені пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Випікати у розігрітій до 180 °С духовці приблизно 20–25 хвилин до золотистості.



Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.