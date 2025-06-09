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Головна Рецепти Пісні пиріжки з капустою, як в дитинстві — рецепт вийде у всіх

Пісні пиріжки з капустою, як в дитинстві — рецепт вийде у всіх

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 15:03
Пісні пиріжки з капустою до Петрового посту — як у дитинстві, м’які та соковиті
Пиріжки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Ці пиріжки — справжній смак дитинства: м’яке пухке тісто на воді, соковита капустяна начинка з ароматом лаврового листа та паприки. Ідеальний варіант до Петрового посту — просто, смачно і без жодних складників тваринного походження.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галочка-Кулінарочка

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Вам знадобиться:

  • тепла вода — 250 мл.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сухі дріжджі — 7 г (або 20 г свіжих);
  • борошно — приблизно 500 г;
  • олія — 3 ст. л.

Для начинки:

  • білокачанна капуста — 400 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль, перець — на смак;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати теплу воду, дріжджі, цукор і сіль. Перемішати, дати постояти 10 хвилин, поки з’явиться піна. Додати олію, частинами підсипати борошно й замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити в теплому місці на 1 годину.

пісні пиріжки з капустою до Петрового посту, як у дитинстві, м’які та соковиті
Дріжджі та вода. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Для начинки дрібно нарізати капусту, натерти моркву, нарізати цибулю. На сковороді обсмажити цибулю з морквою до м’якості.

пісні пиріжки з капустою до Петрового посту, як у дитинстві
Тісто для пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Додати капусту, спеції, лавровий лист і тушкувати під кришкою до готовності, періодично помішуючи. Начинка має бути м’якою, але не мокрою. Остудити.

пиріжки з капустою до Петрового посту, як у дитинстві
Капуста та морква. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Тісто обім’яти, розділити на порції, розкачати кружечки.

смажені пісні пиріжки з капустою до Петрового посту, як у дитинстві
Тісто та начинка. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Викласти начинку, зліпити пиріжки. Викладати на деко, змащене олією або застелене пергаментом. Дати постояти 10–15 хвилин.

пиріжки з капустою до Петрового посту, на смак як у дитинстві
Смажені пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Випікати у розігрітій до 180 °С духовці приблизно 20–25 хвилин до золотистості.

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капуста піст рецепт тісто пиріжки Петрів піст
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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