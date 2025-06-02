Ідеальне тісто за 5 хвилин для пиріжків — універсальний рецепт

Тісто за 5 хв. — можна смажити на сковороді та пекти в духовці
Цей рецепт тіста стане справжньою знахідкою для зайнятих: не потрібно чекати підходу, не потрібно довго місити. Лише 5 хвилин — і тісто вже готове до пиріжків чи сосисок. А головне — його можна смажити або пекти.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно — 640 г;
- вода тепла — 250 мл;
- вода окріп — 250 мл;
- дріжджі сухі — 10 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.
Для солодкої начинки:
- яблука — 400 г;
- цукор — 2–4 ст. л.
Для солоної начинки:
- сосиски — 400 г.
Спосіб приготування
Почати з начинки: яблука очистити від серцевини, нарізати кубиками. Викласти на суху сковороду, злегка прогріти. Додати цукор на смак, тушкувати до випаровування рідини. Не доводити до м’якості. Весь процес займає близько 5 хвилин.
У мисці змішати теплу воду з сухими дріжджами. Додати цукор, сіль та олію, добре розмішати. В іншій мисці просіяти борошно, зробити заглиблення й влити суміш із дріжджами. Перемішати, доки вода не вбереться.
Потім влити окріп і швидко замісити тісто — спочатку ложкою, потім руками. Якщо липне — додати трохи борошна. Має вийти м’яке, еластичне тісто, яке одразу готове до роботи.
Розділити тісто на частини по 50–60 г, сформувати кульки. З однієї частини зробити коржик, покласти начинку з яблук, щільно защипнути краї. З другої частини сформувати джгут і обгорнути ним сосиску.
На сковороду налити олію — так, щоб пиріжки були покриті до половини. Обсмажувати з обох боків до рум’яної скоринки. Так само смажити й сосиски в тісті. Це дріжджове тісто з окропом універсальне: воно ідеально підходить як для смаження, так і для випікання в духовці.
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