Идеальное тесто за 5 минут для пирожков - универсальный рецепт — идеальное тесто

Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт теста станет настоящей находкой для занятых: не нужно ждать подхода, не нужно долго месить. Всего 5 минут — и тесто уже готово к пирожкам или сосискам. А главное — его можно жарить или печь.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мука — 640 г;

вода теплая — 250 мл;

вода кипяток — 250 мл;

дрожжи сухие — 10 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

масло — 3 ст. л.

Для сладкой начинки:

яблоки — 400 г;

сахар — 2-4 ст. л.

Для соленой начинки:

сосиски — 400 г.

Способ приготовления

Начать с начинки: яблоки очистить от сердцевины, нарезать кубиками. Выложить на сухую сковороду, слегка прогреть. Добавить сахар по вкусу, тушить до испарения жидкости. Не доводить до мягкости. Весь процесс занимает около 5 минут.

Тесто для пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать теплую воду с сухими дрожжами. Добавить сахар, соль и масло, хорошо размешать. В другой миске просеять муку, сделать углубление и влить смесь с дрожжами. Перемешать, пока вода не впитается.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Затем влить кипяток и быстро замесить тесто — сначала ложкой, потом руками. Если липнет — добавить немного муки. Должно получиться мягкое, эластичное тесто, которое сразу готово к работе.

Сосиска в тесте. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить тесто на части по 50-60 г, сформировать шарики. Из одной части сделать лепешку, положить начинку из яблок, плотно защипнуть края. Из второй части сформировать жгут и обернуть им сосиску.

Жареные пирожки и сосиска в тесте. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду налить масло — так, чтобы пирожки были покрыты до половины. Обжаривать с обеих сторон до румяной корочки. Так же жарить и сосиски в тесте. Это дрожжевое тесто с кипятком универсальное: оно идеально подходит как для жарки, так и для выпекания в духовке.



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