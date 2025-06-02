Идеальное тесто за 5 минут для пирожков - универсальный рецепт — идеальное тесто

Тесто за 5 мин. — можно жарить на сковороде и печь в духовке
Этот рецепт теста станет настоящей находкой для занятых: не нужно ждать подхода, не нужно долго месить. Всего 5 минут — и тесто уже готово к пирожкам или сосискам. А главное — его можно жарить или печь.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 640 г;
- вода теплая — 250 мл;
- вода кипяток — 250 мл;
- дрожжи сухие — 10 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- масло — 3 ст. л.
Для сладкой начинки:
- яблоки — 400 г;
- сахар — 2-4 ст. л.
Для соленой начинки:
- сосиски — 400 г.
Способ приготовления
Начать с начинки: яблоки очистить от сердцевины, нарезать кубиками. Выложить на сухую сковороду, слегка прогреть. Добавить сахар по вкусу, тушить до испарения жидкости. Не доводить до мягкости. Весь процесс занимает около 5 минут.
В миске смешать теплую воду с сухими дрожжами. Добавить сахар, соль и масло, хорошо размешать. В другой миске просеять муку, сделать углубление и влить смесь с дрожжами. Перемешать, пока вода не впитается.
Затем влить кипяток и быстро замесить тесто — сначала ложкой, потом руками. Если липнет — добавить немного муки. Должно получиться мягкое, эластичное тесто, которое сразу готово к работе.
Разделить тесто на части по 50-60 г, сформировать шарики. Из одной части сделать лепешку, положить начинку из яблок, плотно защипнуть края. Из второй части сформировать жгут и обернуть им сосиску.
На сковороду налить масло — так, чтобы пирожки были покрыты до половины. Обжаривать с обеих сторон до румяной корочки. Так же жарить и сосиски в тесте. Это дрожжевое тесто с кипятком универсальное: оно идеально подходит как для жарки, так и для выпекания в духовке.
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