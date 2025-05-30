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Галицькі пельмені — рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем

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Дата публікації: 30 травня 2025 15:00
Галицькі пельмені з ніжною начинкою та еластичним тістом — ідеальний домашній рецепт
Галицькі пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Галицькі пельмені — це кулінарна класика, яка завжди вдається. М’яке тісто, соковита начинка зі свинини та мінімум інгредієнтів. Цей рецепт не потребує складних технік, а результат — завжди смачний, ароматний і домашній. Подавайте зі сметаною або вершковим маслом — і отримаєте справжню гастрономічну насолоду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • свинина — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Для тіста:

  • борошно — 6 ст.;
  • вода (тепла) — 1 склянка;
  • олія — ⅓ склянка;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Підготувати начинку: перекрутити свинину та цибулю через м’ясорубку, додати яйце, приправити сіллю та перцем.

Галицькі пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Фарш та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Добре вимішати й залишити у холодильнику на 30 хвилин. Замісити тісто: у просіяне борошно влити теплу воду, додати олію, яйця та сіль.

Смачні пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити м’яке тісто вручну, загорнути в пакет і поставити в холодильник на 15–20 хвилин.

Прості пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Фарш та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки, на кожен викласти трохи фаршу й ретельно защипати краї.

Соковиті пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Приготування пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

Варити пельмені в підсоленій киплячій воді до моменту, коли спливуть на поверхню.

Домашні пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Пельмені зі сметаною. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати зі сметаною та чорним перцем до смаку.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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