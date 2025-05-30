Галицькі пельмені з ніжною начинкою та еластичним тістом — ідеальний домашній рецепт

Галицькі пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Галицькі пельмені — це кулінарна класика, яка завжди вдається. М’яке тісто, соковита начинка зі свинини та мінімум інгредієнтів. Цей рецепт не потребує складних технік, а результат — завжди смачний, ароматний і домашній. Подавайте зі сметаною або вершковим маслом — і отримаєте справжню гастрономічну насолоду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

свинина — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

яйце — 1 шт.;

сіль, чорний перець — на смак.

Для тіста:

борошно — 6 ст.;

вода (тепла) — 1 склянка;

олія — ⅓ склянка;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Підготувати начинку: перекрутити свинину та цибулю через м’ясорубку, додати яйце, приправити сіллю та перцем.

Фарш та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Добре вимішати й залишити у холодильнику на 30 хвилин. Замісити тісто: у просіяне борошно влити теплу воду, додати олію, яйця та сіль.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити м’яке тісто вручну, загорнути в пакет і поставити в холодильник на 15–20 хвилин.

Фарш та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки, на кожен викласти трохи фаршу й ретельно защипати краї.

Приготування пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

Варити пельмені в підсоленій киплячій воді до моменту, коли спливуть на поверхню.

Пельмені зі сметаною. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати зі сметаною та чорним перцем до смаку.

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