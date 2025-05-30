Галицькі пельмені з ніжною начинкою та еластичним тістом — ідеальний домашній рецепт

Галицькі пельмені — рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Галицькі пельмені — це кулінарна класика, яка завжди вдається. М’яке тісто, соковита начинка зі свинини та мінімум інгредієнтів. Цей рецепт не потребує складних технік, а результат — завжди смачний, ароматний і домашній. Подавайте зі сметаною або вершковим маслом — і отримаєте справжню гастрономічну насолоду.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- свинина — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль, чорний перець — на смак.
Для тіста:
- борошно — 6 ст.;
- вода (тепла) — 1 склянка;
- олія — ⅓ склянка;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Підготувати начинку: перекрутити свинину та цибулю через м’ясорубку, додати яйце, приправити сіллю та перцем.
Добре вимішати й залишити у холодильнику на 30 хвилин. Замісити тісто: у просіяне борошно влити теплу воду, додати олію, яйця та сіль.
Замісити м’яке тісто вручну, загорнути в пакет і поставити в холодильник на 15–20 хвилин.
Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки, на кожен викласти трохи фаршу й ретельно защипати краї.
Варити пельмені в підсоленій киплячій воді до моменту, коли спливуть на поверхню.
Подавати зі сметаною та чорним перцем до смаку.
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