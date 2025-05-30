Галицкие пельмени с нежной начинкой и эластичным тестом — идеальный домашний рецепт

Галицкие пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

Галицкие пельмени — это кулинарная классика, которая всегда удается. Мягкое тесто, сочная начинка из свинины и минимум ингредиентов. Этот рецепт не требует сложных техник, а результат — всегда вкусный, ароматный и домашний. Подавайте со сметаной или сливочным маслом — и получите настоящее гастрономическое наслаждение.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

свинина — 1 кг;

лук репчатый — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль, черный перец — по вкусу.

Для теста:

мука — 6 ст.;

вода (теплая) — 1 стакан;

масло — ⅓ стакан;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Подготовить начинку: перекрутить свинину и лук через мясорубку, добавить яйцо, приправить солью и перцем.

Фарш и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо вымешать и оставить в холодильнике на 30 минут. Замесить тесто: в просеянную муку влить теплую воду, добавить масло, яйца и соль.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить мягкое тесто вручную, завернуть в пакет и поставить в холодильник на 15-20 минут.

Фарш и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки с помощью стакана, на каждый выложить немного фарша и тщательно защипать края.

Приготовление пельменей. Фото: gospodynka.com.ua

Варить пельмени в подсоленной кипящей воде до момента, когда всплывут на поверхность.

Пельмени со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать со сметаной и черным перцем по вкусу.

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