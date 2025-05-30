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Галицкие пельмени — рецепт идеального теста и начинки с фаршем

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Дата публикации 30 мая 2025 15:00
Галицкие пельмени с нежной начинкой и эластичным тестом — идеальный домашний рецепт
Галицкие пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

Галицкие пельмени — это кулинарная классика, которая всегда удается. Мягкое тесто, сочная начинка из свинины и минимум ингредиентов. Этот рецепт не требует сложных техник, а результат — всегда вкусный, ароматный и домашний. Подавайте со сметаной или сливочным маслом — и получите настоящее гастрономическое наслаждение.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • свинина — 1 кг;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Для теста:

  • мука — 6 ст.;
  • вода (теплая) — 1 стакан;
  • масло — ⅓ стакан;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Подготовить начинку: перекрутить свинину и лук через мясорубку, добавить яйцо, приправить солью и перцем.

Галицькі пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Фарш и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо вымешать и оставить в холодильнике на 30 минут. Замесить тесто: в просеянную муку влить теплую воду, добавить масло, яйца и соль.

Смачні пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить мягкое тесто вручную, завернуть в пакет и поставить в холодильник на 15-20 минут.

Прості пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Фарш и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки с помощью стакана, на каждый выложить немного фарша и тщательно защипать края.

Соковиті пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Приготовление пельменей. Фото: gospodynka.com.ua

Варить пельмени в подсоленной кипящей воде до момента, когда всплывут на поверхность.

Домашні пельмені, рецепт ідеального тіста та начинки з фаршем
Пельмени со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать со сметаной и черным перцем по вкусу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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