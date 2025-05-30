Галицкие пельмени с нежной начинкой и эластичным тестом — идеальный домашний рецепт

Галицкие пельмени — рецепт идеального теста и начинки с фаршем
Галицкие пельмени — это кулинарная классика, которая всегда удается. Мягкое тесто, сочная начинка из свинины и минимум ингредиентов. Этот рецепт не требует сложных техник, а результат — всегда вкусный, ароматный и домашний. Подавайте со сметаной или сливочным маслом — и получите настоящее гастрономическое наслаждение.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свинина — 1 кг;
- лук репчатый — 2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Для теста:
- мука — 6 ст.;
- вода (теплая) — 1 стакан;
- масло — ⅓ стакан;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Подготовить начинку: перекрутить свинину и лук через мясорубку, добавить яйцо, приправить солью и перцем.
Хорошо вымешать и оставить в холодильнике на 30 минут. Замесить тесто: в просеянную муку влить теплую воду, добавить масло, яйца и соль.
Замесить мягкое тесто вручную, завернуть в пакет и поставить в холодильник на 15-20 минут.
Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки с помощью стакана, на каждый выложить немного фарша и тщательно защипать края.
Варить пельмени в подсоленной кипящей воде до момента, когда всплывут на поверхность.
Подавать со сметаной и черным перцем по вкусу.
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