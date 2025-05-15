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"Ліниві" пельмені без ліплення — знадобиться 500 г фаршу

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Дата публікації: 15 травня 2025 15:00
Ліниві пельмені без ліплення в підливі — швидкий рецепт з ніжним фаршем
"Ліниві" пельмені. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт спростить ваше життя: не потрібно ліпити кожен пельмень окремо — просто скрутіть рулет, наріжте та тушкуйте в ароматній підливі. Виходить неймовірно смачно, ситно і зручно навіть для буднів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • вода — 150 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль, спеції — на смак;
  • борошно — 350–400 г;
  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • зелень — на смак.

Спосіб приготування

У мисці з'єднати яйце, воду, олію та дрібку солі. Добре перемішати. Поступово додати борошно і замісити м’яке тісто. Накрити плівкою й залишити на 20 хвилин.

пельмені без ліплення, знадобиться 500 г фаршу
Приготування фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки змішати фарш із натертою цибулею, сухим часником, сіллю та спеціями. Добре вимішати до однорідності.

рецепт пельменів без ліплення, знадобиться 500 г фаршу
Тісто та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розкачати в тонкий пласт, рівномірно розподілити м’ясну начинку. Змастити край тіста водою й згорнути у щільний рулет. Нарізати його шматочками по 2–3 см, обваляти в борошні.

простий рецепт пельменів без ліплення, знадобиться 500 г фаршу
Приготування лінивих пельменів. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю та терту моркву на олії 3–4 хвилини.

рецепт лінивих пельменів без ліплення, знадобиться 500 г фаршу
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і трохи окропу, викласти рулетики, долити води майже до верху, накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні 25 хвилин. Наприкінці посипати зеленню та подавати гарячими.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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