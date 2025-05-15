Ліниві пельмені без ліплення в підливі — швидкий рецепт з ніжним фаршем

"Ліниві" пельмені. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт спростить ваше життя: не потрібно ліпити кожен пельмень окремо — просто скрутіть рулет, наріжте та тушкуйте в ароматній підливі. Виходить неймовірно смачно, ситно і зручно навіть для буднів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

вода — 150 мл.;

яйце — 1 шт.;

олія — 3 ст. л.;

сіль, спеції — на смак;

борошно — 350–400 г;

фарш — 500 г;

цибуля — 3 шт.;

морква — 1 шт.;

зелень — на смак.

Спосіб приготування

У мисці з'єднати яйце, воду, олію та дрібку солі. Добре перемішати. Поступово додати борошно і замісити м’яке тісто. Накрити плівкою й залишити на 20 хвилин.

Приготування фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки змішати фарш із натертою цибулею, сухим часником, сіллю та спеціями. Добре вимішати до однорідності.

Тісто та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розкачати в тонкий пласт, рівномірно розподілити м’ясну начинку. Змастити край тіста водою й згорнути у щільний рулет. Нарізати його шматочками по 2–3 см, обваляти в борошні.

Приготування лінивих пельменів. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю та терту моркву на олії 3–4 хвилини.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і трохи окропу, викласти рулетики, долити води майже до верху, накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні 25 хвилин. Наприкінці посипати зеленню та подавати гарячими.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.