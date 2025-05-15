Ліниві пельмені без ліплення в підливі — швидкий рецепт з ніжним фаршем

"Ліниві" пельмені без ліплення — знадобиться 500 г фаршу
Цей рецепт спростить ваше життя: не потрібно ліпити кожен пельмень окремо — просто скрутіть рулет, наріжте та тушкуйте в ароматній підливі. Виходить неймовірно смачно, ситно і зручно навіть для буднів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вода — 150 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль, спеції — на смак;
- борошно — 350–400 г;
- фарш — 500 г;
- цибуля — 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- зелень — на смак.
Спосіб приготування
У мисці з'єднати яйце, воду, олію та дрібку солі. Добре перемішати. Поступово додати борошно і замісити м’яке тісто. Накрити плівкою й залишити на 20 хвилин.
Для начинки змішати фарш із натертою цибулею, сухим часником, сіллю та спеціями. Добре вимішати до однорідності.
Тісто розкачати в тонкий пласт, рівномірно розподілити м’ясну начинку. Змастити край тіста водою й згорнути у щільний рулет. Нарізати його шматочками по 2–3 см, обваляти в борошні.
На сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю та терту моркву на олії 3–4 хвилини.
Додати сіль і трохи окропу, викласти рулетики, долити води майже до верху, накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні 25 хвилин. Наприкінці посипати зеленню та подавати гарячими.
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