Ленивые пельмени без лепки в подливе — быстрый рецепт с нежным фаршем

"Ленивые" пельмени. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт упростит вашу жизнь: не нужно лепить каждый пельмень отдельно — просто сверните рулет, нарежьте и тушите в ароматной подливе. Получается невероятно вкусно, сытно и удобно даже для будней.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

вода — 150 мл.;

яйцо — 1 шт.;

масло — 3 ст. л.;

соль, специи — по вкусу;

мука — 350-400 г;

фарш — 500 г;

лук — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления

В миске соединить яйцо, воду, масло и щепотку соли. Хорошо перемешать. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.

Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки смешать фарш с натертым луком, сухим чесноком, солью и специями. Хорошо вымешать до однородности.

Тесто и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать в тонкий пласт, равномерно распределить мясную начинку. Смазать край теста водой и свернуть в плотный рулет. Нарезать его кусочками по 2-3 см, обвалять в муке.

Приготовление ленивых пельменей. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде обжарить мелко нарезанный лук и тертую морковь на растительном масле 3-4 минуты.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль и немного кипятка, выложить рулетики, долить воды почти до верха, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 25 минут. В конце посыпать зеленью и подавать горячими.

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