Ленивые пельмени без лепки в подливе — быстрый рецепт с нежным фаршем

"Ленивые" пельмени без лепки — понадобится 500 г фарша
Этот рецепт упростит вашу жизнь: не нужно лепить каждый пельмень отдельно — просто сверните рулет, нарежьте и тушите в ароматной подливе. Получается невероятно вкусно, сытно и удобно даже для будней.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вода — 150 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- соль, специи — по вкусу;
- мука — 350-400 г;
- фарш — 500 г;
- лук — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
В миске соединить яйцо, воду, масло и щепотку соли. Хорошо перемешать. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
Для начинки смешать фарш с натертым луком, сухим чесноком, солью и специями. Хорошо вымешать до однородности.
Тесто раскатать в тонкий пласт, равномерно распределить мясную начинку. Смазать край теста водой и свернуть в плотный рулет. Нарезать его кусочками по 2-3 см, обвалять в муке.
На сковороде обжарить мелко нарезанный лук и тертую морковь на растительном масле 3-4 минуты.
Добавить соль и немного кипятка, выложить рулетики, долить воды почти до верха, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 25 минут. В конце посыпать зеленью и подавать горячими.
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