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Бендерики з млинців — краще і простіше ніж голубці та вареники

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Дата публікації: 14 травня 2025 15:00
Бендерики з м’ясом у млинцях — смачніше за голубці та в рази простіше за вареники
Бендерики з м'ясом. Фото: smachnenke.com.ua

Ці хрусткі м’ясні бендерики готуються з млинців і начинки з соковитого фаршу — результат перевершує навіть традиційні голубці та вареники. Простий рецепт для смачного обіду або вечері без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 900 мл.;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 10 ст. л.;
  • олія — 5 ст. л.

Для начинки:

  • м’ясо стегна — 400 г;
  • чебрець — 1 ч. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль і мелений чорний перець — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Для тіста влити у велику миску тепле молоко, додати сіль, цукор, яйця й збити міксером на низькій швидкості.

бендерики з млинців, краще і простіше ніж голубці та вареники
Тісто для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово додати борошно, постійно вимішуючи до гладкої маси. Влити олію й ще раз перемішати.

бендерики з млинців, які краще і простіше ніж голубці та вареники
Смажені млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Сковорідку змастити олією перед першим млинцем. Обсмажити млинці до золотистого кольору з обох боків.

бендерики з млинців, рецепт краще і простіше ніж голубці та вареники
Фарш для начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки перемолоти м’ясо стегна з цибулею та чебрецем. Додати сіль, перець і ретельно перемішати.

бендерики з млинців, рецепт краще і простіше ніж голубці
Приготування бендериків. Фото: smachnenke.com.ua

Млинці розрізати навпіл. На ширший край кожної половинки викласти начинку, згорнути щільним трикутником.

бендерики з млинців, рецепт краще і простіше вареників
Смажені бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити бендерики на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки — приблизно по 2–3 хвилини під кришкою. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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