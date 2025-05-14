Бендерики з м’ясом у млинцях — смачніше за голубці та в рази простіше за вареники

Бендерики з м'ясом. Фото: smachnenke.com.ua

Ці хрусткі м’ясні бендерики готуються з млинців і начинки з соковитого фаршу — результат перевершує навіть традиційні голубці та вареники. Простий рецепт для смачного обіду або вечері без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко тепле — 900 мл.;

сіль — 0,5 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 10 ст. л.;

олія — 5 ст. л.

Для начинки:

м’ясо стегна — 400 г;

чебрець — 1 ч. л.;

цибуля — 1 шт.;

сіль і мелений чорний перець — на смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Для тіста влити у велику миску тепле молоко, додати сіль, цукор, яйця й збити міксером на низькій швидкості.

Тісто для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово додати борошно, постійно вимішуючи до гладкої маси. Влити олію й ще раз перемішати.

Смажені млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Сковорідку змастити олією перед першим млинцем. Обсмажити млинці до золотистого кольору з обох боків.

Фарш для начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки перемолоти м’ясо стегна з цибулею та чебрецем. Додати сіль, перець і ретельно перемішати.

Приготування бендериків. Фото: smachnenke.com.ua

Млинці розрізати навпіл. На ширший край кожної половинки викласти начинку, згорнути щільним трикутником.

Смажені бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити бендерики на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки — приблизно по 2–3 хвилини під кришкою. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.



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