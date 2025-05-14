Бендерики з м’ясом у млинцях — смачніше за голубці та в рази простіше за вареники

Бендерики з млинців — краще і простіше ніж голубці та вареники
Ці хрусткі м’ясні бендерики готуються з млинців і начинки з соковитого фаршу — результат перевершує навіть традиційні голубці та вареники. Простий рецепт для смачного обіду або вечері без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко тепле — 900 мл.;
- сіль — 0,5 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 10 ст. л.;
- олія — 5 ст. л.
Для начинки:
- м’ясо стегна — 400 г;
- чебрець — 1 ч. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль і мелений чорний перець — на смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Для тіста влити у велику миску тепле молоко, додати сіль, цукор, яйця й збити міксером на низькій швидкості.
Поступово додати борошно, постійно вимішуючи до гладкої маси. Влити олію й ще раз перемішати.
Сковорідку змастити олією перед першим млинцем. Обсмажити млинці до золотистого кольору з обох боків.
Для начинки перемолоти м’ясо стегна з цибулею та чебрецем. Додати сіль, перець і ретельно перемішати.
Млинці розрізати навпіл. На ширший край кожної половинки викласти начинку, згорнути щільним трикутником.
Обсмажити бендерики на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки — приблизно по 2–3 хвилини під кришкою. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
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