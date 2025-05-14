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Бендерики из блинов — лучше и проще чем голубцы и вареники

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Дата публикации 14 мая 2025 15:00
Бендерики с мясом в блинах — вкуснее голубцов и в разы проще вареников
Бендерики с мясом. Фото: smachnenke.com.ua

Эти хрустящие мясные бендерики готовятся из блинов и начинки из сочного фарша — результат превосходит даже традиционные голубцы и вареники. Простой рецепт для вкусного обеда или ужина без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко теплое — 900 мл.;
  • соль — 0,5 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 10 ст. л.;
  • растительное масло — 5 ст. л.

Для начинки:

  • мясо бедра — 400 г;
  • тимьян — 1 ч. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль и молотый черный перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Для теста влить в большую миску теплое молоко, добавить соль, сахар, яйца и взбить миксером на низкой скорости.

бендерики з млинців, краще і простіше ніж голубці та вареники
Тесто для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно добавить муку, постоянно вымешивая до гладкой массы. Влить растительное масло и еще раз перемешать.

бендерики з млинців, які краще і простіше ніж голубці та вареники
Жареные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Сковородку смазать растительным маслом перед первым блином. Обжарить блины до золотистого цвета с обеих сторон.

бендерики з млинців, рецепт краще і простіше ніж голубці та вареники
Фарш для начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки перемолоть мясо бедра с луком и тимьяном. Добавить соль, перец и тщательно перемешать.

бендерики з млинців, рецепт краще і простіше ніж голубці
Приготовление бендериков. Фото: smachnenke.com.ua

Блины разрезать пополам. На широкий край каждой половинки выложить начинку, свернуть плотным треугольником.

бендерики з млинців, рецепт краще і простіше вареників
Жареные бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить бендерики на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки — примерно по 2-3 минуты под крышкой. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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