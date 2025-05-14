Бендерики с мясом в блинах — вкуснее голубцов и в разы проще вареников

Бендерики с мясом. Фото: smachnenke.com.ua

Эти хрустящие мясные бендерики готовятся из блинов и начинки из сочного фарша — результат превосходит даже традиционные голубцы и вареники. Простой рецепт для вкусного обеда или ужина без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко теплое — 900 мл.;

соль — 0,5 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

мука — 10 ст. л.;

растительное масло — 5 ст. л.

Для начинки:

мясо бедра — 400 г;

тимьян — 1 ч. л.;

лук — 1 шт.;

соль и молотый черный перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Для теста влить в большую миску теплое молоко, добавить соль, сахар, яйца и взбить миксером на низкой скорости.

Тесто для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно добавить муку, постоянно вымешивая до гладкой массы. Влить растительное масло и еще раз перемешать.

Жареные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Сковородку смазать растительным маслом перед первым блином. Обжарить блины до золотистого цвета с обеих сторон.

Фарш для начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки перемолоть мясо бедра с луком и тимьяном. Добавить соль, перец и тщательно перемешать.

Приготовление бендериков. Фото: smachnenke.com.ua

Блины разрезать пополам. На широкий край каждой половинки выложить начинку, свернуть плотным треугольником.

Жареные бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить бендерики на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки — примерно по 2-3 минуты под крышкой. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.



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