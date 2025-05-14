Бендерики с мясом в блинах — вкуснее голубцов и в разы проще вареников

Бендерики из блинов — лучше и проще чем голубцы и вареники
Эти хрустящие мясные бендерики готовятся из блинов и начинки из сочного фарша — результат превосходит даже традиционные голубцы и вареники. Простой рецепт для вкусного обеда или ужина без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 900 мл.;
- соль — 0,5 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 10 ст. л.;
- растительное масло — 5 ст. л.
Для начинки:
- мясо бедра — 400 г;
- тимьян — 1 ч. л.;
- лук — 1 шт.;
- соль и молотый черный перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Для теста влить в большую миску теплое молоко, добавить соль, сахар, яйца и взбить миксером на низкой скорости.
Постепенно добавить муку, постоянно вымешивая до гладкой массы. Влить растительное масло и еще раз перемешать.
Сковородку смазать растительным маслом перед первым блином. Обжарить блины до золотистого цвета с обеих сторон.
Для начинки перемолоть мясо бедра с луком и тимьяном. Добавить соль, перец и тщательно перемешать.
Блины разрезать пополам. На широкий край каждой половинки выложить начинку, свернуть плотным треугольником.
Обжарить бендерики на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки — примерно по 2-3 минуты под крышкой. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
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