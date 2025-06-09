Постные пирожки с капустой к Петровому посту — как в детстве, мягкие и сочные

Пирожки с капустой. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Эти пирожки — настоящий вкус детства: мягкое пышное тесто на воде, сочная капустная начинка с ароматом лаврового листа и паприки. Идеальный вариант к Петровому посту — просто, вкусно и без всяких составляющих животного происхождения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галочка-Кулинарочка.

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Вам понадобится:

теплая вода — 250 мл.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сухие дрожжи — 7 г (или 20 г свежих);

мука — примерно 500 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

белокочанная капуста — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления

В миске соединить теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Перемешать, дать постоять 10 минут, пока появится пена. Добавить растительное масло, частями подсыпать муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Оставить в теплом месте на 1 час.

Дрожжи и вода. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Для начинки мелко нарезать капусту, натереть морковь, нарезать лук. На сковороде обжарить лук с морковью до мягкости.

Тесто для пирожков. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Добавить капусту, специи, лавровый лист и тушить под крышкой до готовности, периодически помешивая. Начинка должна быть мягкой, но не мокрой. Остудить.

Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Тесто обмять, разделить на порции, раскатать кружочки.

Тесто и начинка. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Выложить начинку, слепить пирожки. Выкладывать на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Дать постоять 10-15 минут.

Жареные пирожки. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 20-25 минут до золотистости.



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