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Главная Рецепты Постные пирожки с капустой, как в детстве — рецепт удастся у всех

Постные пирожки с капустой, как в детстве — рецепт удастся у всех

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 15:03
Постные пирожки с капустой к Петровому посту — как в детстве, мягкие и сочные
Пирожки с капустой. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Эти пирожки — настоящий вкус детства: мягкое пышное тесто на воде, сочная капустная начинка с ароматом лаврового листа и паприки. Идеальный вариант к Петровому посту — просто, вкусно и без всяких составляющих животного происхождения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галочка-Кулинарочка.

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Вам понадобится:

  • теплая вода — 250 мл.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сухие дрожжи — 7 г (или 20 г свежих);
  • мука — примерно 500 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

  • белокочанная капуста — 400 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления

В миске соединить теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Перемешать, дать постоять 10 минут, пока появится пена. Добавить растительное масло, частями подсыпать муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Оставить в теплом месте на 1 час.

пісні пиріжки з капустою до Петрового посту, як у дитинстві, м’які та соковиті
Дрожжи и вода. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Для начинки мелко нарезать капусту, натереть морковь, нарезать лук. На сковороде обжарить лук с морковью до мягкости.

пісні пиріжки з капустою до Петрового посту, як у дитинстві
Тесто для пирожков. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Добавить капусту, специи, лавровый лист и тушить под крышкой до готовности, периодически помешивая. Начинка должна быть мягкой, но не мокрой. Остудить.

пиріжки з капустою до Петрового посту, як у дитинстві
Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Тесто обмять, разделить на порции, раскатать кружочки.

смажені пісні пиріжки з капустою до Петрового посту, як у дитинстві
Тесто и начинка. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Выложить начинку, слепить пирожки. Выкладывать на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Дать постоять 10-15 минут.

пиріжки з капустою до Петрового посту, на смак як у дитинстві
Жареные пирожки. Фото: Скриншот YouTube @-galohkakulinarohka

Выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 20-25 минут до золотистости.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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