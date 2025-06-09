Постные пирожки с капустой к Петровому посту — как в детстве, мягкие и сочные

Постные пирожки с капустой, как в детстве — рецепт удастся у всех
Эти пирожки — настоящий вкус детства: мягкое пышное тесто на воде, сочная капустная начинка с ароматом лаврового листа и паприки. Идеальный вариант к Петровому посту — просто, вкусно и без всяких составляющих животного происхождения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Галочка-Кулинарочка.
Вам понадобится:
- теплая вода — 250 мл.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сухие дрожжи — 7 г (или 20 г свежих);
- мука — примерно 500 г;
- растительное масло — 3 ст. л.
Для начинки:
- белокочанная капуста — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 3 шт.
Способ приготовления
В миске соединить теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Перемешать, дать постоять 10 минут, пока появится пена. Добавить растительное масло, частями подсыпать муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Оставить в теплом месте на 1 час.
Для начинки мелко нарезать капусту, натереть морковь, нарезать лук. На сковороде обжарить лук с морковью до мягкости.
Добавить капусту, специи, лавровый лист и тушить под крышкой до готовности, периодически помешивая. Начинка должна быть мягкой, но не мокрой. Остудить.
Тесто обмять, разделить на порции, раскатать кружочки.
Выложить начинку, слепить пирожки. Выкладывать на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Дать постоять 10-15 минут.
Выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 20-25 минут до золотистости.
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