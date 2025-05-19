Ліниві курники з лаваша з картоплею та куркою за 10 хвилин — рецепт ідеальних пиріжків

"Курники" з лаваша — рецепт лінивих пиріжків за 10 хвилин
Ці ліниві курники з лаваша — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно поїсти, але не витрачати багато часу. Начинка з картоплі та соковитої курки, апетитна скоринка й ніжна сметана роблять їх улюбленими в будні й вихідні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- лаваш — 300 г;
- курячі стегенця — 3 шт. (приблизно 900 г);
- картопля — 4–5 шт. (приблизно 500 г);
- сметана — 1 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- яйце — 1 шт.;
- твердий сир — за бажанням;
- олія — для форми;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Відварити стегенця та картоплю в підсоленій воді (можна використати вже готові залишки з холодильника). З курки зняти м'ясо, відокремивши від кісток, а картоплю нарізати невеликими кубиками.
У мисці змішати м’ясо, картоплю, подрібнений часник, сметану, сіль і перець. Начинка готова. Лаваш розрізати на прямокутники. На один край покласти трохи начинки, краї змастити збитим яйцем, накрити другою половиною лаваша, знову змастити і загорнути як пиріжок.
Викласти заготівлі у форму, змащену олією. Зверху змастити сметаною, за бажанням — посипати тертим сиром. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.
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