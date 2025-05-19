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"Курники" з лаваша — рецепт лінивих пиріжків за 10 хвилин

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Дата публікації: 19 травня 2025 15:00
Ліниві курники з лаваша з картоплею та куркою за 10 хвилин — рецепт ідеальних пиріжків
"Курники" з лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві курники з лаваша — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно поїсти, але не витрачати багато часу. Начинка з картоплі та соковитої курки, апетитна скоринка й ніжна сметана роблять їх улюбленими в будні й вихідні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • лаваш — 300 г;
  • курячі стегенця — 3 шт. (приблизно 900 г);
  • картопля — 4–5 шт. (приблизно 500 г);
  • сметана — 1 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • яйце — 1 шт.;
  • твердий сир — за бажанням;
  • олія — для форми;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Відварити стегенця та картоплю в підсоленій воді (можна використати вже готові залишки з холодильника). З курки зняти м'ясо, відокремивши від кісток, а картоплю нарізати невеликими кубиками.

рецепт лінивих пиріжків з лаваша
Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати м’ясо, картоплю, подрібнений часник, сметану, сіль і перець. Начинка готова. Лаваш розрізати на прямокутники. На один край покласти трохи начинки, краї змастити збитим яйцем, накрити другою половиною лаваша, знову змастити і загорнути як пиріжок.

простий рецепт лінивих пиріжків з лаваша та куркою
Запечені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти заготівлі у форму, змащену олією. Зверху змастити сметаною, за бажанням — посипати тертим сиром. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.

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рецепт курка лаваш пиріжки закуска
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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