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Молдавські деруни з картоплі — рецепт, який закохує в себе

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Дата публікації: 16 травня 2025 15:00
Молдавські деруни з картоплі з соковитою начинкою — страва, яку ви точно приготуєте ще не раз
Молдавські деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Ці молдавські деруни з хрусткими картопляними коржами та ніжною курячою начинкою — справжнє відкриття для тих, хто любить домашню їжу. Готуються просто, мають апетитний вигляд і неймовірний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 4–6 шт.;
  • яйця — 1–2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • борошно — 100 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л.;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Для начинки:

  • курячий фарш — 400 г;
  • майонез — 100 г;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — 2 ст. л. (для смаження цибулі).

Спосіб приготування

Картоплю натерти на терці, відтиснути зайву рідину. Додати яйця, спеції, натерту цибулю і часник, потім борошно. Добре перемішати до однорідної маси.

молдавські деруни з картоплі
Терта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

На розігріту сковороду з олією викладати по ложці картопляної маси, формувати коржі та обсмажувати з обох боків до рум’яної скоринки.

рецепт молдавських дерунів з картоплі
Картопля та фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати курячий фарш із майонезом і перцем. Цибулю обсмажити до золотистого кольору й додати до фаршу. На кожен корж викласти начинку, загорнути трубочкою.

смачний рецепт молдавських дерунів з картоплі
Смажені деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Сформовані рулетики викласти у форму для запікання, готувати в духовці за температури 200 °C близько 35 хвилин. Подавайте гарячими з улюбленим соусом.

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Деруни картопля рецепт оладки закуска
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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