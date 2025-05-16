Молдавські деруни з картоплі з соковитою начинкою — страва, яку ви точно приготуєте ще не раз

Молдавські деруни з картоплі — рецепт, який закохує в себе
Ці молдавські деруни з хрусткими картопляними коржами та ніжною курячою начинкою — справжнє відкриття для тих, хто любить домашню їжу. Готуються просто, мають апетитний вигляд і неймовірний смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 4–6 шт.;
- яйця — 1–2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- борошно — 100 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.;
- італійські трави — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Для начинки:
- курячий фарш — 400 г;
- майонез — 100 г;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — 2 ст. л. (для смаження цибулі).
Спосіб приготування
Картоплю натерти на терці, відтиснути зайву рідину. Додати яйця, спеції, натерту цибулю і часник, потім борошно. Добре перемішати до однорідної маси.
На розігріту сковороду з олією викладати по ложці картопляної маси, формувати коржі та обсмажувати з обох боків до рум’яної скоринки.
Для начинки змішати курячий фарш із майонезом і перцем. Цибулю обсмажити до золотистого кольору й додати до фаршу. На кожен корж викласти начинку, загорнути трубочкою.
Сформовані рулетики викласти у форму для запікання, готувати в духовці за температури 200 °C близько 35 хвилин. Подавайте гарячими з улюбленим соусом.
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