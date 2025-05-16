Молдавські деруни з картоплі з соковитою начинкою — страва, яку ви точно приготуєте ще не раз

Молдавські деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Ці молдавські деруни з хрусткими картопляними коржами та ніжною курячою начинкою — справжнє відкриття для тих, хто любить домашню їжу. Готуються просто, мають апетитний вигляд і неймовірний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля — 4–6 шт.;

яйця — 1–2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

борошно — 100 г;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

італійські трави — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Для начинки:

курячий фарш — 400 г;

майонез — 100 г;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

цибуля — 1 шт.;

олія — 2 ст. л. (для смаження цибулі).

Спосіб приготування

Картоплю натерти на терці, відтиснути зайву рідину. Додати яйця, спеції, натерту цибулю і часник, потім борошно. Добре перемішати до однорідної маси.

Терта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

На розігріту сковороду з олією викладати по ложці картопляної маси, формувати коржі та обсмажувати з обох боків до рум’яної скоринки.

Картопля та фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати курячий фарш із майонезом і перцем. Цибулю обсмажити до золотистого кольору й додати до фаршу. На кожен корж викласти начинку, загорнути трубочкою.

Смажені деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Сформовані рулетики викласти у форму для запікання, готувати в духовці за температури 200 °C близько 35 хвилин. Подавайте гарячими з улюбленим соусом.

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