Молдавские драники из картофеля с сочной начинкой — блюдо, которое вы точно приготовите еще не раз

Молдавские деруны. Фото: gospodynka.com.ua

Эти молдавские деруны с хрустящими картофельными лепешками и нежной куриной начинкой — настоящее открытие для тех, кто любит домашнюю еду. Готовятся просто, имеют аппетитный вид и невероятный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель — 4-6 шт.;

яйца — 1-2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб;

мука — 100 г;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

итальянские травы — 1 ч. л.;

масло — для жарки.

Для начинки:

куриный фарш — 400 г;

майонез — 100 г;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

лук — 1 шт.;

масло — 2 ст. л. (для жарки лука).

Способ приготовления

Картофель натереть на терке, отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, специи, натертый лук и чеснок, затем муку. Хорошо перемешать до однородной массы.

Тертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выкладывать по ложке картофельной массы, формировать лепешки и обжаривать с обеих сторон до румяной корочки.

Картофель и фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать куриный фарш с майонезом и перцем. Лук обжарить до золотистого цвета и добавить к фаршу. На каждый корж выложить начинку, завернуть трубочкой.

Жареные драники. Фото: gospodynka.com.ua

Сформированные рулетики выложить в форму для запекания, готовить в духовке при температуре 200 °C около 35 минут. Подавайте горячими с любимым соусом.

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