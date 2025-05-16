Молдавские драники из картофеля с сочной начинкой — блюдо, которое вы точно приготовите еще не раз

Молдавские драники из картофеля — рецепт, который влюбляет в себя
Эти молдавские деруны с хрустящими картофельными лепешками и нежной куриной начинкой — настоящее открытие для тех, кто любит домашнюю еду. Готовятся просто, имеют аппетитный вид и невероятный вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 4-6 шт.;
- яйца — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- мука — 100 г;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- масло — для жарки.
Для начинки:
- куриный фарш — 400 г;
- майонез — 100 г;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- лук — 1 шт.;
- масло — 2 ст. л. (для жарки лука).
Способ приготовления
Картофель натереть на терке, отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, специи, натертый лук и чеснок, затем муку. Хорошо перемешать до однородной массы.
На разогретую сковороду с маслом выкладывать по ложке картофельной массы, формировать лепешки и обжаривать с обеих сторон до румяной корочки.
Для начинки смешать куриный фарш с майонезом и перцем. Лук обжарить до золотистого цвета и добавить к фаршу. На каждый корж выложить начинку, завернуть трубочкой.
Сформированные рулетики выложить в форму для запекания, готовить в духовке при температуре 200 °C около 35 минут. Подавайте горячими с любимым соусом.
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