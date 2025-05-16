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Молдавские драники из картофеля — рецепт, который влюбляет в себя

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Дата публикации 16 мая 2025 15:00
Молдавские драники из картофеля с сочной начинкой — блюдо, которое вы точно приготовите еще не раз
Молдавские деруны. Фото: gospodynka.com.ua

Эти молдавские деруны с хрустящими картофельными лепешками и нежной куриной начинкой — настоящее открытие для тех, кто любит домашнюю еду. Готовятся просто, имеют аппетитный вид и невероятный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель — 4-6 шт.;
  • яйца — 1-2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • мука — 100 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • масло — для жарки.

Для начинки:

  • куриный фарш — 400 г;
  • майонез — 100 г;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • масло — 2 ст. л. (для жарки лука).

Способ приготовления

Картофель натереть на терке, отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, специи, натертый лук и чеснок, затем муку. Хорошо перемешать до однородной массы.

молдавські деруни з картоплі
Тертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выкладывать по ложке картофельной массы, формировать лепешки и обжаривать с обеих сторон до румяной корочки.

рецепт молдавських дерунів з картоплі
Картофель и фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать куриный фарш с майонезом и перцем. Лук обжарить до золотистого цвета и добавить к фаршу. На каждый корж выложить начинку, завернуть трубочкой.

смачний рецепт молдавських дерунів з картоплі
Жареные драники. Фото: gospodynka.com.ua

Сформированные рулетики выложить в форму для запекания, готовить в духовке при температуре 200 °C около 35 минут. Подавайте горячими с любимым соусом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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