Ленивые курники из лаваша с картошкой и курицей за 10 минут — рецепт идеальных пирожков

"Курники" из лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые курники из лаваша — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поесть, но не тратить много времени. Начинка из картофеля и сочной курицы, аппетитная корочка и нежная сметана делают их любимыми в будни и выходные.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лаваш — 300 г;

куриные окорочка — 3 шт. (примерно 900 г);

картофель — 4-5 шт. (примерно 500 г);

сметана — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — по желанию;

масло — для формы;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить окорочка и картофель в подсоленной воде (можно использовать уже готовые остатки из холодильника). С курицы снять мясо, отделив от костей, а картофель нарезать небольшими кубиками.

Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать мясо, картофель, измельченный чеснок, сметану, соль и перец. Начинка готова. Лаваш разрезать на прямоугольники. На один край положить немного начинки, края смазать взбитым яйцом, накрыть второй половиной лаваша, снова смазать и завернуть как пирожок.

Запеченные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить заготовки в форму, смазанную растительным маслом. Сверху смазать сметаной, по желанию — посыпать тертым сыром. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C около 10-15 минут до румяной корочки.

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