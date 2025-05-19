Ленивые курники из лаваша с картошкой и курицей за 10 минут — рецепт идеальных пирожков

"Курники" из лаваша — рецепт ленивых пирожков за 10 минут
Эти ленивые курники из лаваша — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поесть, но не тратить много времени. Начинка из картофеля и сочной курицы, аппетитная корочка и нежная сметана делают их любимыми в будни и выходные.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лаваш — 300 г;
- куриные окорочка — 3 шт. (примерно 900 г);
- картофель — 4-5 шт. (примерно 500 г);
- сметана — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- яйцо — 1 шт.;
- твердый сыр — по желанию;
- масло — для формы;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить окорочка и картофель в подсоленной воде (можно использовать уже готовые остатки из холодильника). С курицы снять мясо, отделив от костей, а картофель нарезать небольшими кубиками.
В миске смешать мясо, картофель, измельченный чеснок, сметану, соль и перец. Начинка готова. Лаваш разрезать на прямоугольники. На один край положить немного начинки, края смазать взбитым яйцом, накрыть второй половиной лаваша, снова смазать и завернуть как пирожок.
Выложить заготовки в форму, смазанную растительным маслом. Сверху смазать сметаной, по желанию — посыпать тертым сыром. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C около 10-15 минут до румяной корочки.
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