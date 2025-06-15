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Головна Рецепти Ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею за рецептом тата

Ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею за рецептом тата

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Дата публікації: 15 червня 2025 15:00
Ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею — простий рецепт на кефірі
Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів пиріжків та тіста

Ці ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею готуються легко і швидко — тісто на кефірі без зайвих турбот, а начинка додає свіжості та соковитості. Ідеальна страва для ситного сніданку або перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

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  • кефір — 2 склянки;
  • сода — 1 ч. л. без гірки;
  • сіль — 1 ч. л. без гірки;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 3 склянки;
  • яйця — 4 шт.;
  • зелена цибуля — 100 г;
  • олія — 50 мл.

Спосіб приготування

У кефір додати соду, сіль і ретельно перемішати. Додати одне яйце і знову перемішати. Поступово всипати борошно, замішуючи тісто.

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Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця нарізати кубиками, зелену цибулю дрібно порізати. Додати до тіста яйця та цибулю, перемішати.

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рецепт лінивих пиріжків
Тісто та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Викладати тісто ложкою і смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

простий рецепт лінивих пиріжків
Готові пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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