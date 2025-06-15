Ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею — простий рецепт на кефірі

Ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею за рецептом тата
Ці ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею готуються легко і швидко — тісто на кефірі без зайвих турбот, а начинка додає свіжості та соковитості. Ідеальна страва для ситного сніданку або перекусу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 2 склянки;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- сіль — 1 ч. л. без гірки;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 3 склянки;
- яйця — 4 шт.;
- зелена цибуля — 100 г;
- олія — 50 мл.
Спосіб приготування
У кефір додати соду, сіль і ретельно перемішати. Додати одне яйце і знову перемішати. Поступово всипати борошно, замішуючи тісто.
Яйця нарізати кубиками, зелену цибулю дрібно порізати. Додати до тіста яйця та цибулю, перемішати.
Розігріти сковороду з олією. Викладати тісто ложкою і смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
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