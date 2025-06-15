Ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею — простий рецепт на кефірі

Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві пиріжки з яйцем і зеленою цибулею готуються легко і швидко — тісто на кефірі без зайвих турбот, а начинка додає свіжості та соковитості. Ідеальна страва для ситного сніданку або перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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кефір — 2 склянки;

сода — 1 ч. л. без гірки;

сіль — 1 ч. л. без гірки;

яйце — 1 шт.;

борошно — 3 склянки;

яйця — 4 шт.;

зелена цибуля — 100 г;

олія — 50 мл.

Спосіб приготування

У кефір додати соду, сіль і ретельно перемішати. Додати одне яйце і знову перемішати. Поступово всипати борошно, замішуючи тісто.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця нарізати кубиками, зелену цибулю дрібно порізати. Додати до тіста яйця та цибулю, перемішати.

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Тісто та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Викладати тісто ложкою і смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Готові пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

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